इंदौर। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मार्च 2022 में उसके मोबाइल पर रेखा जैन नाम की एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई. उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली. इसके बाद दोनों के बीच फेसबुक के माध्यम से बातचीत होने लगी. इसी दौरान दोनों ने अपना नंबर एक-दूसरे को दिया. फिर दोनों की बातचीत व्हाट्सएप के माध्यम से होने लगी. लेकिन इसी दौरान जब संबंधित महिला से पीड़ित महिला काफी घुल मिल गई तो युवती बनी युवक ने अपने आपको सुभाष चौहान बताया.

होटल में किया रेप : इसके बाद उसने नौलखा स्थित एक होटल में महिला को मिलने बुलाया. इसी दौरान जब महिला उससे मुलाकात करने पहुंची तो डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और एक वीडियो बना लिया. इसके बाद उस वीडियो को वायरल करने के धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा. महिला इस घटनाक्रम को लगातार सहती रही लेकिन इसी दौरान सुभाष चौहान की पत्नी द्वारा पति के मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें महिला की चेटिंग नजर आई.

आरोपी गिरफ्तार : इसके बाद इस पूरे मामले का राज खुल गया और आरोपी की पत्नी ने महिला के घर जाकर जमकर हंगामा किया. पीड़ित महिला की शिकायत पर पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया. सयोगितागंज थाना प्रभारी तहजीब काजी के मुताबिक पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया. आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया.