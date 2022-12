इंदौर। स्मार्टसिटी इंदौर में लव जिहाद की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में एक नई घटना सामने आई. शहर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में एक युवती से मुस्लिम युवक अनवर ने हिंदू नाम अन्नू बनकर युवती से दोस्ती की और उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर उसका धर्म परिवर्तन कर शादी करवाने की धमकी दे रहा था. फिलहाल मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. (pressure created for marriage by dharm parivartan)

धर्म परिवर्तन कर शादी का बनाया दबाव नहीं मानी तो कर डाला दुष्कर्म

इंस्टाग्राम के जरिए 8 वर्ष पूर्व हुई थी दोस्तीः मिली जानकारी के अनुसार हीरानगर थाने पर एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें उसने लिखा कि उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से तकरीबन 8 वर्ष पहले अन्नू नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी.करीब 5 साल पहले उसके बारे में यह जानकारी मिली कि जिस व्यक्ति ने अन्नू नाम बता इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे मुलाकात की है, उसका असली नाम अनवर है. मुस्लिम समाज का हाेने कारण पीड़िता ने युवक से बातचीत बंद कर दी. इसी दौरान परिवार वालों ने सितंबर महीने में युवती की सगाई मुंबई में तय कर दी. (Friendship was made 8 years ago through Instagram) (Indore crime news rape dharm parivartan)

युवती के घर में ही डराकर दुष्कर्म कियाः इसके बाद जब अनवर उर्फ अन्नू को युवती की शादी के बारे में जानकारी लगी, तो वह गुस्सा हो गया. एक दिन जब पीड़िता घर पर अकेली थी तो वह घर पर आया और धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनकर शादी करने की धमकी दी. मना किया तो अनवर ने डरा धमका कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया साथ ही यह भी धमकी दी कि उसने यदि इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी तो उसे बदनाम कर देगा. फिलहाल पीड़िता ने इस मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों के साथ आकर थाने पर केस दर्ज करवाया. वहीं हीरा नगर थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब, बजरंग दल संयोजक कहा कि जिस तरह से लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है, आने वाले दिनों में इसमें और भी इजाफा हो सकता है. इसे रोका नहीं गया तो हम प्रदर्शन करेंगे. साथ ही जो व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी.(when girl not agree anwar committed rape) (Intimidated and raped the girl in her house)