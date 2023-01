युवती ने किया शादी से इंकार प्रेमी ने दी 35 टुकड़े करने की धमकी

इंदौर। मिनी मुंबई इंदौर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसी कड़ी में एक मुस्लिम युवती के साथ हिंदू युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही शादी से इंकार करने पर युवती को 35 टुकड़े कर देने की धमकी भी दी. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (young man threatened to cut into 35 pieces)

दोनो में थी पहले गहरी दोस्तीः मिली जानकारी के अनुसार बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक हिंदू युवक की दोस्ती क्षेत्र में ही रहने वाली एक मुस्लिम युवती से हो गई थी. दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते थे और इसी दौरान दोनों में काफी नजदीकियां भी हो गईं थीं. इसी दौरान युवक शुभम ने मुस्लिम युवती से शारीरिक संबंध बनाते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद युवक ने शादी का दबाव बनाया तो युवती ने शादी करने से इंकार कर दिया. इसके बाद युवक ने अपनी प्रेमिका को 35 टुकड़े की धमकी भी दी. जिस पर उसने थाने में शिकायत दर्ज करा दी. (Both had deep friendship earlier) (The girl filed a case of rape)

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लियाः पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहती है. आरोपी उसका परिचित था. आरोपी ने उसे प्रेम जाल में उलझाया शादी का वादा किया. इसके बाद कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. सप्ताह भर पहले भी आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाए थे. आरोपी शुभम ने यौन शोषण करने के बाद शादी के लिए कहा तो उसने कहा कि वह शादी नहीं करेगी. जिसके बाद शुभम ने उसे धमकी दी कि वह उसके 35 टुकड़े कर फेंक देगा. फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. (Police took the accused into custody)