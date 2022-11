इंदौर। जिले के महिला थाने पर एक डॉक्टर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दहेज संबंधी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवाया है. पीड़िता की शादी 2020 में हुई थी और उसके बाद से ही लगातार पति और अन्य लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा था. उसके बाद डॉक्टर पत्नी ने पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. (Indore dowry harassment dr wife) (dr wife filed a case of dowry harassment) (In laws used to starve with beatings)

Indore Crime News एयरफोर्स में पदस्थ पति के खिलाफ पत्नी ने कराया दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज

जाने पूरा घटनाक्रमः पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी प्रतीक सराफ से 24 सितंबर 2020 को हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही पति ने बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया गया था. हिंसात्मक व्यवहार, मारपीट, धक्के देना, भूखा रखना, चिल्लाना, गाली गलौच कर लगातार अपमानित किया जा रहा था. साथही मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा था. पति ने एक बार भी शादी के बाद उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाए. क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगा. शादी के इतने दिन हो जाने के बाद भी पति के द्वारा उसे परिवार का हिस्सा ना मानते हुए उसके साथ अभद्रता की जाती रही. साथ ही आर्थिक रूप से भी मदद नहीं की जाती थी. इन सब तकलीफों के बाद भी मैं बहुत कोशिश करके उनके साथ कुछ समय रही.

भूखा रखकर मानसिक यातनाएं भी दी गईंः पीड़िता के अनुसार पति के साथ अकेले रहते हुए मुझे मारपीट कर गंभीर रूप से चोट लगने और जान जाने का डर लगने लगा. शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले सास माधुरी सराफ, ननद नंदिनी सराफ, ससुर गजानन सराफ और जेठ तुषार सराफ ने भी मुझे भूखा रखा. ताने दिए मारपीट की मानसिक प्रताड़नाए दी. सास ससुर व अन्य लोगों को पति की हरकतों के बारे में बताया तो पति को समझाने के बजाय इन सभी ने मेरे पति का साथ दिया और मुझे प्रताड़ित किया. प्रताड़ित होने के बाद मेरे पति जो आर्मी में पदस्थ है. इन सभी मामलों की जानकारी पति के कमांडिंग ऑफिसर और ब्रिगेडियर कमांडर से भी संपर्क कर दी गई. उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई मेरे पति के खिलाफ नहीं की गई. इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की. बताया जा रहा है कि पीड़िता पूर्व रिटायर्ड डीजीपी स्तर के अधिकारी की रिश्तेदार बताई जा रही है.