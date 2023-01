स्कूल बस के सामने आया बाघ सफारी में बाघिन दिखी अपने 3 शावकों के साथ

नर्मदापुरम। जिले के सोहागपुर के ग्राम निभौरा के पास स्कूली बस के सामने आया टाइगर आ गया. सड़क पर घूमते टाइगर का एक वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले स्कूल बस के सामने यह टाइगर दिखाई दिया था. बस में बैठे ड्राइवर ने इसका वीडियो भी बनाया है. (Tiger came in front of school bus)

फेंसिंग पार करने की कोशिश कर रहा था बाघः यह बाघ ग्राम निभौरा से मात्र आधा से 1 किलोमीटर की दूर चहल-कदमी करता दिखाई पड़ा था. टाइगर सड़क के किनारे फेंसिंग पार करने की कोशिश कर रहा था. जब वह इसमें असफल रहा तो वह अचानक रोड पर पर आ गया. बाघ को बस के सामने रोड पर देखने से बस में बैठे स्कूली बच्चे भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए. इसके बाद बाघ सड़क पार करके दुसरी तरफ जंगलों में चला गया. गौरतलब है कि सोहागपुर के नजदीक रहवासी क्षेत्र के पास खेतों में एक टाइगर के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे. जिसकी सूचना खेत मालिक द्वारा पहले भी वन विभाग को दी जा चुकी थी. आज टाइगर का रहवासी क्षेत्र के पास सड़क किनारे एक स्कूल बस के सामने आ जाना क्षेत्र में उसकी मौजूदगी पुष्टि करता है. इसके बाद इलाके के लोगों में बाघ का डर सताने लगा है. (The tiger was trying to cross the fencing)

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी का रोमांचः पर्यटकों के सामने आया बाघ फिर दिखा सुस्त भालू का परिवार

सफारी के दौरान सामने आई बाघिन और 3 शावकः एक अन्य खबर के अनुसार नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगातार पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान रोमांच मिल रहा है. जहां दो दिन पहले रोमांचित करने वाला वीडियो भालुओं के परिवार का सामने आया था. वहीं अब सफारी के दौरान एक बाघिन और उसके 3 शावकों के परिवार वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि सफारी के दौरान अचानक यह बाघ परिवार जिप्सी के सामने आ जाता है. जिसके बाद चालक अपनी जिप्सी को धीरे-धीरे पीछे की ओर ले जाता है और बाघिन और उसके बच्चों को जाने का रास्ता दे देता है. (Tigress seen in safari with her 3 cubs)

STR प्रबंधन ने खुद जारी किया यह वीडियोः इस वीडियो को खुद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) प्रबंधन ने ही जारी किया है. साथ ही लिखा है कि बाघिन अपने 3 शावकों के साथ शाम की सफारी के दौरान एसटीआर क्षेत्र में घूम रही थी. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के क्षेत्र संचालक एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि वीडियो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मढ़ई क्षेत्र का है. (STR management itself released this video)