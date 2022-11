नर्मदापुरम। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथियों का कुनबा जल्द ही बढ़ने वाला है. इसके लिए कर्नाटक से हाथी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मटकुली लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. मटकुली के परसापानी मार्ग से हाथियों को रिजर्व के घने जंगल स्थित अंजन ढाना कैंप में ले जाया जाएगा. (Family of elephants will soon increase in satpura tiger reserve)

30 नवंबर तक सतपुड़ा पहुंचेंगे हाथीः कर्नाटक से छिंदवाड़ा होते हुए 5 हाथियों को मटकुली के Parsapani Marg में ट्रक से उतारा जाएगा. जिसके बाद Denwa River क्रॉस करके उन्हें जंगल में बनाए गए Hathi Camp में ले जाया जाएगा. हाथियों को लाने ले जाने के लिए ट्रकों के टेंडर पूर्व में हो चुके हैं. अब 27 नवंबर तक हाथियों को लाने की मियाद रखी गई थी. अब इन हाथियों के 30 नवंबर तक आने की संभावना है. इसके लिए टीम भी बुधवार को 23 नवंबर को रवाना हो चुकी है. वही इसके लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पिपरिया मटकुली के अधिकारी लगातार हाथी कैंप तक मार्ग व्यवस्थित करने और हाथियों को ट्रकों से उतारने की व्यवस्था के काम में लगे हुए हैं. (Narmadapuram satpura tiger reserve 5 elephants) (Elephants will reach satpura by november 30)

हाथियों की संख्या कुल 11 हो जाएगीः सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कर्नाटक के हाथी आने के बाद यहां हाथियों की संख्या 11 हो जाएगी. satpura tiger reserve में वर्तमान में 6 हाथी है. इस समय शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क में हाथी सिद्धनाथ एवं लक्ष्मी चीतों की सुरक्षा के लिए गए हुए हैं. 6 हाथियों में से 4 हाथी जंगल की सुरक्षा के लिए सतपुडा टाइगर रिजर्व में है. वही सतपुडा टाइगर रिजर्व क्षेत्र की डिप्टी डायरेक्टर संदीप फेलोज ने बताया कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पररासपानी के अंजनढाना के पास में हाथियों को लाया जाएगा. 30 नवंबर तक हाथी कर्नाटक से आने वाले हैं. (Total number of elephants will be 11)