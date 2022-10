ग्वालियर। दीपावली के त्यौहार पर पटाखों की धमाके से प्रदूषण का खतरा बड़ जाता है. पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है खासकर बच्चों के लिए यह धुआं काफी खतरनाक होता है. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष शर्मा ने कुछ सावधानियां रखने की अपील की है. मनीष शर्मा बताते हैं कि दीपावली के त्यौहार पर पटाखों से निकलने वाले धुएं से कैसे बचा जाए.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनीष शर्मा ने दिये टिप्स

इन बातों का रखें ख्याल

- दीपावली के त्यौहार पर पटाखे चौड़ी और मैदानी जगह पर ही चलाएं.

- घर के अंदर पटाखे चलाने से परहेज करें.

- ज्यादा धुंआदार पटाखों को चलाने से बचें.

- पटाखे चलाते समय आसपास छोटे बच्चों को दूर रखें.

- पटाखे चलाते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें.

Diwali 2022: दीपावली पर पटाखे खरीदने से पहले इन बातों को रखें ध्यान, ऐसे करें ग्रीन पटाखों की पहचान

सीधे हमारे फेफड़ों में धुआं: वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा का कहना है कि ऐसे पटाखों का बहुत कम उपयोग करना चाहिए जो सबसे ज्यादा धुआं छोड़ते हैं. क्योंकि यह हमारे शरीर और बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक होते हैं. यह धुआं सीधे हमारे फेफड़ों में जाता है और लंग्स को पूरी तरह प्रभावित करता है. इसके कारण लग्स खराब होने की संभावना सबसे अधिक होती है, साथ ही जुखाम खांसी जैसी बीमारियां शुरू हो जाती है.

(Diwali 2022) (Tips to avoid pollution during Diwali) (firecrackers pollution prevention in Hindi) (Dr Manish Sharma Tips to Prevent Pollution)