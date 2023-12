Follow Us

क्या इस बार ग्वालियर चंबल अंचल से हो सकता है CM

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन कर रही है. नए चेहरे को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं जोरों पर हैं. सीएम के चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इससे पहले ही इन सभी दिग्गज नेताओं के समर्थक नेता और कार्यकर्ता अपनी-अपने नेता को कम बनाने का दावा ठोक रहे हैं. सीएम के नाम को लेकर दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज लगातार मंथन कर रहे हैं. Who Is CM of MP

तोमर के नाम से लगे BOSS के होर्डिंग्स : यही कारण है कि उनके समर्थक सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई देने में लगे हैं. सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं किया है और न ही सीएम के चेहरे को लेकर कोई संकेत दिया है, लेकिन इससे पहले ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री तोमर के समर्थकों ने शहर में बधाई के होर्डिंग लगवा दिए हैं. होर्डिंग में मध्य प्रदेश के नक्शे के बीच "BOSS" लिखा है. इसके अलावा सिंधिया के भी कई समर्थक सोशल मीडिया पर सीएम के चेहरे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दे रहे हैं. Who Is CM of MP