गुना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को दुरुस्त करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. लक्ष्मण सिंह चाहते हैं कि चुनाव महज औपचारिकता के लिए न लड़ा जाए. बल्कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जीतने के लिए चुनाव लड़े. जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को मजबूती देते हुए बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाए. पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन आयोजित होने वाला है. इसको लेकर लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को कुछ सुझाव दिए हैं.

एकजुटता के साथ मैदान में उतरे कांग्रेस : कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर वरिष्ठ नेता भी पहुंचेंगे. महाधिवेशन में पार्टी चुनावी मंथन करेगी. साल 2023 में मध्यप्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके लिए चुनाव बेहतर नतीजे लेकर आएं. कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भी पार्टी के अंदर एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं. लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा -रायपुर में हो रहे अधिवेशन में मेरे स्थान पर हीरालाल अलावा को आमंत्रित किया जाए. वो एक बड़े आदिवासी नेता हैं. उनके सहयोग से पहले भी सरकार बनी थी और अभी भी बनेगी.

विपक्षी एकता के सवाल पर दी सलाह : इसके बाद एक अन्य ट्वीट में विधायक लक्ष्मण सिंह लिखते हैं कि -"समूचे विपक्ष की एकता की चर्चा जोरों पर है. आवश्यक भी है, परंतु जब तक बैठ कर "common minimum programme"तैयार नहीं किया जाएगा,परिणाम नहीं आएंगे. केवल आलोचना कर हम वोट नहीं ले सकते. लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर उनके समर्थकों ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया है. हालांकि सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी कितना सामंजस्य बिठा पाती है ये वक्त तय करेगा. बता दें कि लक्ष्मण सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.

सिंधिया को भी दे चुके हैं नसीहत : कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत दे चुके हैं. लक्ष्मण सिंह ने किसानों को आगे रखते हुए सत्ताधारी दल की नीयत पर भी सवाल खड़े किए. बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि, "LER का ध्यान रखिएगा. यानि Learn, Earn And Do Return. विधायक लक्ष्मण सिंह ने लिखा कि " सिंधिया जी के बयान 'learn, earn, but return' LER, में थोड़े संशोधन की आवश्यकता है. अर्थात,"सीखो, कमाओ, परंतु उद्योग नहीं लगाओ तो किसानों की महंगी भूमि लौटाओ. "learn, earn, otherwise return." बता दें कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मलेन को संबोधित करते हुए इंदौर में सिंधिया ने कहा था कि "(Learn, Earn & Return)सीखिये, कमाइये और लौटाइये..क्योंकि आपका भाग्य यहीं है.