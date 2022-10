गुना। एक युवक पर पुलिस का कहर देखने को मिला. मयंक पंत नाम के युवक को पुलिस ने तीन दिनों तक लॉकअप में बंद रखा और बिना एफआईआर दर्ज किए. तीन दिन बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मयंक को सिटी कोतवाली के लॉकअप में अंडरवियर बनियान में रखा गया था, जिसकी तस्वीर सामने आई है. मामले में बात करने पर टीआई मदनमोहन मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोप गलत है और युवक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है.

क्या है पूरा मामला: एक महिला ने मयंक पंत पर शादी का दबाव बनाते हुए थाने में शिकायत की थी. महिला ने शिकायत में बताया था कि मयंक पंत से उसका प्रेम प्रसंग था. लेकिन अब मयंक शादी करने से इंकार कर रहा है. वहीं मयंक का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से उसकी महिला से चर्चा तक नहीं हुई. महिला का भाई नगर रक्षा समिति में कार्यरत है. पुलिस ने अपने कर्मचारी की मदद करते हुए युवक को अभिरक्षा में ले लिया, लेकिन बिना एफआईआर ही तीन दिन तक युवक को लॉकअप में बंद रखा. युवक के परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर जनसुनवाई में भी पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. (guna police kept youth in lockup) (youth in lockup for 3 days without fir in guna)