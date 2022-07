डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में किसानों का बारिश को लेकर इंतजार खत्म हो गया है. एक महीने बाद जिले में भारी बारिश ने दस्तक दी है. इस संतोषजनक बारिश से जिले में यह तस्वीर बन गई है कि अब रुके हुए बुवाई के कामों में भी तेजी आ गई है. सीजन की शुरुआत में ही खाद और बीज बाजार में आ गए थे. लेकिन किसानों के सामने यह सवाल था कि बुवाई करने बाद अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जिले में पिछले कुछ दिनों से बुवाई योग्य पर्याप्त वर्षा हो रही है, जिसके बाद अब किसानों की भीड़ खाद गोदाम में खाद लेने के लिए उमड़ रही है.

डिंडौरी में खाद के लिए मारामारी

खाद के लिए परेशान हो रहे किसान: जिले के ग्रामीण इलाकों के किसान खाद विभिन्न कृषि सामानों को खरीदने के लिए सुबह से ही कृषि सेवा केंद्रों में पहुंच रहे हैं. किसानों का कहना हैं कि ''अगर बुवाई का समय निकल गया और बाद में बुवाई करेंगे तो अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा. जिसके कारण किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं''. डिंडौरी स्थित जिला मुख्यालय की खाद गोदाम में किसानों की भीड़ लग गई.

किसानों ने की खाद उपलब्ध कराने की मांग: किसानों ने बताया कि ''उनके गांव में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है. जिसकी वजह से किसान खाद लेने डिंडौरी जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं''. जहां किसानों की भारी भीड़ होने के चलते उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है. समय पर खाद बीज उपलब्ध ना होने के कारण किसानों को खेती में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. किसानों ने व्यवस्थित ढंग से खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है, ताकि सभी किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े.

''किसान लाइन से खाद ले नहीं रहे इसलिए खाद वितरण में समस्या आ रही है. डिंडौरी जिला मुख्यालय पर कई जिलों और आसपास के गांव से किसान खाद लेने आ रहे हैं. अधिक भीड़ होने के चलते वितरण व्यवस्था पर असर पड़ रहा है''. -चेन सिंह, कृषि केंद्र प्रभारी

