धार। वन विभाग की सतर्कता के बावजूद भी जानवरों द्वारा रिहाईशी इलाकों में पहुंच कर इंसानों में हमला करने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं. ताजा मामला धार से सामने आया है, जहां तेंदुए ने एक परिवार पर हमला कर दिया. इसमें दो लोग घायल हो गए हैं. जिसके बाद तेंदुए को ग्रामीणों ने उसी घर में बंद कर दिया. तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग को सूचना दे दी गई है. (attacked by leopard in Dhar two people injured)

धार में घर के बाहर सो रहे ग्रामीण पर तेंदुए का हमला

तेंदुए के हमले में दो लोग घायल: 56 साल के छगन अपनी पत्नी और नातिन के साथ घर के बाहर सो रहे थे. तभी अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया. पहले तेंदुआ पत्नी पर दौड़ा, इसके बाद तेंदुए ने छगन पर हमला कर दिया. करीब 3 मिनट तक छगन ने तेंदुए से संघर्ष किया. इसी बीच तेंदुए ने छगन को छोड़कर नौ साल की बालिका मनीषा पर हमला कर दिया. इसमें मनीषा के दाहिनी आंख में चोट आई है. परिवार की आवाज सुन आसपास के लोग आए और तेंदुए को भगाने की कोशिश की, जिससे डर कर तेंदुआ छगन के मकान में अंदर चला गया. जैसे ही तेंदुआ घर के अंदर गया परिवारवालों ने मकान का दरवाजा बंद कर तेंदुए को घर में ही बंद कर दिया. घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल लाया गया. जहां उनका उपचार कर भर्ती किया गया है. गनीमत रही कि दोनों मरीज में से कोई भी गंभीर घायल नहीं है. वहीं वन विभाग को तेंदुए का रेस्क्यू करने की सूचना दे दी गई है.

तेंदुए का किया जाएगा रेस्क्यू: इस पूरी घटना की सूचना इंदौर वन विभाग को दी गई. सूचना पर वन विभाग की एक टीम जिला अस्पताल पहुंची. परिक्षेत्र सहायक नीमखेड़ा और स्टाफ नवलसिंह नरगेश ने बताया कि हमने टीम को गांव में भेज दिया है. वहीं इसके बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया जाएगा. (Villager sleeping outside house attacked by leopard in Dhar)