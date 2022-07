धार। तिरला विकासखंड के ग्राम पंचायत सेमलीपुरा के बोरी गांव में तेंदुए के तीन शावक मिले हैं. मियांपुरा पहाड़ी के ऊपर बकरी चराने वाले चारवाहे ने तीन नन्हे शावक देखे. शावक बारिश में गुफा के अंदर बैठे थे. उनकी आवाज सुनकर चारवाहे वहां पहुंचे तो पहले उन्हें लगा कि वह बिल्ली का बच्चा है, लेकिन जब शावकों ने गुर्राना शुरू किया तो पता चला कि वह तेंदुए के शावक हैं.(Dhar Leopard Cubs)

धार में मिला तीन तेंदुआ का शावक

शावकों का किया जाएगा रेस्क्यू: इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को मिली तो वह तेंदुए के शावकों के साथ वीडियो बनाने के साथ फोटो लेने लगे. ग्रामीणों ने शावकों को हाथ में उठाकर वीडियो बनाया. वन विभाग के रेंजर प्रियेश पाटीदार ने बताया की शावकों के मिलने की सूचना मिली है. इसके लिए एक टीम यहां से रवाना कर दी गई है, जल्द ही मौके पर पहुंच उनका रेस्क्यू किया जाएगा. इसके साथ ही उनकी मां की तलाश भी जारी है. (Villagers took selfies by lifting cubs in hands)