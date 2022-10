दतिया जहां पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा है, खुशियां बिखेर रहा है. वहीं एमपी के दतिया में तेज रफ्तार के चलते एक परिवार में मातम पसर गया. दतिया के भांडेर तहसील के सोफ्ता गांव के दयाशंकर ग्वालियर से दीपावली मनाने अपने गांव सोफता जा रहे थे, जैसे ही दयाशंकर गोराघाट थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव के करीब पहुंचे तभी ट्रक ने दयाशंकर की स्कूटी को टक्कर मार दी. इस हादसे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी वीभत्स थी के देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए.

लोगों को घसीटता हुआ ले गया ट्रक चालक: ट्रक ने दयाशंकर उनकी पत्नी रजनी, पुत्र शिवम एवं प्रशांत को बुरी तरह रौंद डाला. वाहन चालक टक्कर मारकर 200 से 300 मीटर तक उक्त लोगों को घसीटता रहा, फिर भी वाहन चालक ने वाहन नहीं रोका. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की जेब से निकले आधार कार्ड के आधार पर परिजनों को सूचित किया. गोराघाट पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी से चिरूला टोल पर ट्रक चालक को पकड़ लिया. पुलिस ने चारों शवों को जिला अस्पताल दतिया में मेडिकल परीक्षण के लिए रखवा दिया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है.

(Datia Accident News) (Truck Hit scooty in Datia) (4 People Died on The Spot)