छिंदवाड़ा। जिले में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आदिवासी अंचल में होम स्टे बनाए जा रहे हैं. इसके चलते पर्यटक किफायती पैकेज में छिंदवाड़ा में समय गुजार सकें. जिले के आदिवासी विकासखंड तामिया के सावरवानी गांव में पहला होम स्टे बनकर तैयार है, जो जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. (mp new home stay) (woo tourists cheap home stays) (cheap home stays will be built in the state)

आदिवासी अंचल की जीवन शैली से कराएंगे रूबरूः जिले में 5 अन्य होम स्टे भी आने वाले दो माह में पर्यटकों के लिए उपलब्ध होंगे. इन होम स्टे में रुकने वाले पर्यटकों को आदिवासी अंचल की जीवन शैली से रूबरू करवाने व प्रमुख स्थलों की ट्रैकिंग करवाने सहित अन्य तैयारी जिला पुरातत्व, पर्यटन व संस्कृति परिषद छिंदवाड़ा डीएटीसीसी कर रही है जिसका पूरा प्रेजेंटेशन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों के सामने छिंदवाड़ा की टीम ने किया. (mp new home stay) (woo tourists cheap home stays) (cheap home stays will be built in the state)

जिले में छह होमस्टे बनकर तैयारः मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की दो दिवसीय कार्यशाला जबलपुर में हुई. इस टीम में जिला पंचायत से डीएटीसीसी के नोडल अधिकारी बलराम सिंह राजपूत, सदस्य विनोद तिवारी व पवन श्रीवास्तव, पर्यटक प्रबंधक गिरीश लालवानी और होम स्टे का कार्य कर रहे राजेश साहू. मंजरी चांदे व अजय खोबरे ने इस कार्यशाला में भाग लिया. जिले में 6 होम स्टे बनकर तैयार हो चुके हैं. ग्राम सावरवानी विकासखंड तामिया के ग्राम झिरपा से 4 किमी.अंदर पहाड़ी गांव है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है. पचमढ़ी आने-जाने वाले पर्यटक यहां रहकर आदिवासी जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं. (tourists will get acquainted with tribal culture) (cheap home stays will be built in the state)