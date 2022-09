छिंदवाड़ा। अखिलेश और उसका भाई शिवेश रमपुरी स्थित पेंच नदी में नहाने के लिए गए थे. तभी शिवेश नहाने के दौरान नदी में उतर गया और गहराई में चला गया. शिवेश को तैरना नहीं आता था. इसलिए वह डूबने लगा, तभी किनारे पर खड़ा उसका भाई अखिलेश उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया. उसे बचाने के प्रयास में दोनों भाई नदी में गहराई में चले गये और देखते ही देखते डूब गए.

गांव में पसरा मातम : दोनों भाइयों की मौत हो गई. नदी के नजदीक खेत में काम कर रहे है कुछ किसानों ने इसकी जानकारी उनके परिजनों को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को रेस्क्यु कर बाहर निकाल लिया. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया. दोनों सगे भाई की मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है. मां और पिता का रो- रोकर बुरा हाल है. दोनों ही भाइयों की मौत से ग्रामीण भी बहुत दुखी हैं. Two real brothers died, Two brother bathe in river, one brother drowning, other tried to save, both died drowning