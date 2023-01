मंच से बोले कमलनाथ मुगालते में हैं हमारे कुछ विधायक

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कमलनाथ आज अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में थे. यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को यह मुगालता है कि उनकी भाजपा से सेटिंग है. उन्होंने कहा कि उन्हें मंच पर बैठे नेताओं पर नहीं बल्कि मंच के नीचे बैठे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है. मात्र 8 महीने चुनाव के बचे हैं और आपकी निष्ठा के भरोसे ही अब सरकार बनाने की उम्मीद बाकी है. (kamnath interacted with congress workers)

भाजपा के झांसे में मत आनाः कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कहा है कि हमारे कुछ विधायक इस गलतफहमी में जीते हैं कि उनकी सेटिंग भाजपा के लोगों से है. भाजपा के लोग कांग्रेस के साथ सेटिंग करने की बात करके आपको धोखा देते हैं और आखिरी 2 दिन में उन्हें जो करना है वह कर देते हैं. कमलनाथ ने मंच से सीधे उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो सिर्फ मंच पर बैठकर नेतागिरी बताते हैं. उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे नेताओं के दम पर वोट नहीं मिलते बल्कि जो कार्यकर्ता जमीन पर बैठा है, वही गांव में कांग्रेस के लिए वोट लाता है. कार्यकर्ता के दम पर ही पार्टी चुनाव जीतती है. इसलिए कार्यकर्ता को हर बूथ में चुनाव की तैयारी करना है. (Spoke from stage some of our mla quandary) (Dont fall into the trap of bjp)

भाजपा झूठ के सहारे और हम सच्चाई के पथ परः कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के जागरूक मतदाताओं को यह बताना होगा कि किस तरह भाजपा झूठ को प्रचारित-प्रसारित कर रही है. आप सभी को यह समझना होगा कि पांच साल पूर्व और वर्तमान की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है. अब राजनीति स्थानीय हो चुकी है. इसीलिये बदलते हुये दौर के साथ आप सभी को भी बदलना होगा. भाजपा के प्रत्येक झूठ का जवाब आप लोगों को जनता के बीच पहुंचकर देना होगा. संगठन की मजबूत नींव क्षेत्रीय कांग्रेस और क्षेत्रीय अध्यक्ष है. आप सभी के कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है. बहुत सारी कठिनाइयां और परेशानियां आयेंगी, किन्तु इन्हें लांघते हुये ही हमारा मार्ग प्रशस्त होगा. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद सहित निकाय चुनाव में हारा हुआ या फिर निर्दलीय प्रत्याशी को भी साथ जोड़ें वह भी हमारा अपना साथी है. (Bjp on support of lies and we on path of truth)

कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की ली शपथ

जनता चाहती है बदलावः सांसद नकुलनाथ ने उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रत्येक दौरे में मेरे द्वारा रोड शो किया जा रहा है. क्षेत्र की जनता से भेंट कर उनकी समस्यायें सुन रहा हूं, जनता बदलाव चाहती है. वह भाजपा के छलावे और बहकावे को समझ चुकी है. जनता के बीच पहुंचकर हमें 15 माह की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बतानी होंगी. साथ ही भाजपा की वादाखिलाफी से सभी आमजन को अवगत कराना होगा. महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और बढ़ता हुआ अत्याचार प्रदेश में अराजकता का माहौल यह भाजपा की देने है जिसे जनता के सामने रखना होगा. सांसद नकुलनाथ ने कहा आप सभी से कांग्रेस पार्टी है और पार्टी की जिम्मेदारी आप सभी के कांधों पर है. (People want change)

कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की ली शपथः आयोजित बैठक में उपस्थित जिले की सातों विधानसभा से आये विधायकगण, पूर्व विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रभारी, पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित उपस्थित कांग्रेस के समस्त विभाग, प्रकोष्ठ व अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में निष्ठा पूर्वक कार्य करने और नये साल पर नयी सरकार बनाने एवं प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री, नकुलनाथ जी को पुन: सांसद बनाने की शपथ ली. उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष गोविंद राय ने शपथ दिलाई. आयोजित बैठक में कांग्रेस के समस्त विभाग, प्रकोष्ठ, मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे. (Took oath to make kamal nath Chief minister)