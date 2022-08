भोपाल। त्योहारी सीजन में एमपी में आज से सोने के रेट में तेजी देखी जा रही है. मंगलवार को सोने की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी हुई और 29 अगस्त के मुकाबले इसमें काफी तेजी आई है. आज दिन का रेट 24 कैरेट गोल्ड का 51,540 प्रति 10 ग्राम के साथ खुला. जबकि स्टैंडर्ड गोल्ड 22 कैरेट का रेट 47,250 प्रति 10 ग्राम के साथ बिकना शुरु हुआ है. वहीं चांदी के रेट में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. आज चांदी का रेट 54,000 रुपये प्रति किलो है. (aaj ka sone chandi ka bhav) (mp me sone ka aaj ka rate) (today mp gold silver rates 30 august 2022)

देश के मेट्रो शहरों में सोने चांदी के रेट: देश के बड़े शहरों की बात करें तो वहां भी सोने में चमक देखने को मिल रहा है. जबकि चांदी का भाव मंदा ही है. मुंबई में जहां 24 कैरेट सोना 51,540 रुपए प्रति 10 ग्राम है. जबकि कोलकाता में ये 51,250 रुपए प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली की बात करें तो यहां भी सोना 51,690 के रेट पर जा पहुंचा है. जाहिर है एमपी में भोपाल का रेट दिल्ली तो इंदौर का रेट मुंबई से काफी प्रभावित होता है. भारत के बड़े शहरों में चांदी के रेट की बात करें तो अनूमन सभी बड़े शहर जिसमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता शामिल है. यहां चांदी का भाव 54 हजार प्रति किलो के आस पास बना हुआ है. सिर्फ चेन्नई में चांदी काफी महंगा बिक रहा है और यह 60 हजार के रेट को पार कर चुका है.

मिस्ड कॉल से जानें गोल्ड सिल्वर का भाव: 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के खुदरा रेट जानने के लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा लगातार अपडेट्स की जानकारी के लिए www.ibja.co पर देख सकते हैं. (sarafa bazar indore bhopal)

येलो गोल्ड की शुद्धता की पहचान कैसे करें: 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है. आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66 फीसदी सोना होता है. अगर आप 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया गया है. ज्वेलरी में शुद्धता को लेकर हॉलमार्क (Hallmark on Gold in MP) से जुड़े 5 तरह के निशान होते हैं, और ये निशान ज्वेलरी में होते हैं.

हॉलमार्क पर दें ध्यान: गहने खरीदते समय (Quality of gold in MP) हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखें. हॉलमार्किंग से इस बात की गारंटी होती है कि जो सामान दुकानदार ने ग्राहक को बेचा है, वह उतने ही कैरेट का है, जितना आभूषण पर लिखा है. हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत होती है. (aaj ka sone chandi ka bhav) (mp me sone ka aaj ka rate) (today mp gold silver rates 30 august 2022)