भोपाल। लगातार पांचवी बार इंदौर शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर अवार्ड (swachh survekshan award 2021) मिला है.इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ (Ex CM and MP congress chief kamal nath congratulates people of indore) ने भी इस उपलब्धि के लिए इंदौर (cleanest city of india) और अन्य पुरस्कृत शहरों की जनता को बधाई दी है. इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी पुरस्कृत शहरों के सफाई कर्मियों के लिए विशेष सम्मान की मांग की है.

पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ (PCC chief kamal nath) ने कहा कि हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि मध्य प्रदेश का इंदौर (cleanest city of india) शहर लगातार पांचवीं बार स्वच्छता में देश में प्रथम आया है. इस उपलब्धि के लिए मैं इंदौर की (indore wins cleanest city for 5th time) जनता के जज्बे व समर्पण को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं.

Triple R Success of Indore: इंदौर बना पांचवीं बार देश का सिरमौर, जानिए इंदौरियों ने कैसे किया ये कमाल

कमलनाथ ने कहा कि "इसका श्रेय इंदौर के समस्त ( Indore Municipal Corporation) सफाई कर्मियों, इंदौर की जनता (indore wins cleanest city for 5th time) की जागरूकता को, तमाम स्वयंसेवी (NGO) संगठनों, प्रशासन (IMC) की पूरी टीम और तमाम जनप्रतिनिधियों को देता हूं, जिनकी मेहनत, समन्वय व समर्पण भावना से प्रदेश के इंदौर (cleanest city of india) ने लगातार पांचवीं बार यह गौरव हासिल किया है. साथ ही मैं देश के और प्रदेश के उन सभी शहरवासियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने देश के स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है.

JP Hospital Bhopal : भेापाल में कोरेाना संक्रमित चिकित्सक की पत्नी की मौत, चिकित्सक ने की 500 गर्भवती महिलाओं की जांच

₹10000 की प्रोत्साहन राशि की मांग

कमलनाथ ने आगे कहा कि "मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि प्रदेश के जिन-जिन शहरों को स्वच्छता को लेकर पुरस्कार मिले हैं, उन सभी शहरों के प्रत्येक सफाई कर्मियों को 10-10 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन व सम्मान स्वरूप देकर उनका हौसला बढ़ाएं , उनकी मेहनत व कर्तव्य परायणता को नमन करें.