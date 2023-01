एक साल तक 2 और 4 पहिया वाहन की सवारी नहीं कर सकेगा कुख्यात जुबेर मौलाना

भोपाल। राजधानी के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर ने भोपाल पुलिस द्वारा घोषित किए गए कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना पर एक साल के लिए प्राइवेट वाहन चलाने व उसकी सवारी करने पर प्रतिबंधित किया है. इस अवधि के दौरान जुबेर दो व चार पहिया प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद यह पहला मौका है, जब किसी बदमाश के लिए इस तरह की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है. (will not able to ride 2 and 4 wheeler for 1 year)

कार की बोनट पर स्टंट करना पड़ा महंगाः शहर के कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना को पिछले दिनों गांधी नगर स्थित मुख्य सड़क पर अपने गुर्गों के साथ कार की बोनट पर स्टंट करना महंगा पड़ गया. पुलिस कमिश्नर ने उसे एक साल तक के लिए किसी भी प्राइवेट वाहन (दो व चार पहिया ) को चलाने व उसकी सवारी करने से प्रतिबंधित किया है. राजधानी भोपाल के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुकीर्ति सूर्यवंशी ने बताया कि राजधानी भोपाल की कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें राजधानी के कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना खुली जीप में बोनट पर सवारी करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर रहे थे. इस पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की है. यातायात नियमों के साथ लोगों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्यवाही की गई है. (Stunt on bonnet of car had to be expensive)

नरोत्तम मिश्रा ने दिए थे कार्यवाही के निर्देशः भोपाल में अपनी बदमाशी को कायम करने का प्रयास करने वाले जुबेर मौलाना ऐशबाग इलाके का रहने वाला है. जुबैर इससे पहले भी इस तरह के स्टंट कर लोगों की जान को जोखिम डालने का दुस्साहस कर चुका है. पिछले साल 15 अगस्त को अटल पथ में स्टंट का वीडियो सामने आया था. इसमें कार चला रहा जुबैर गेट के कांच से निकलकर छत पर चढ़ जाता है और कार की छत पर खड़ा होकर तिरंगा लहराता है. इस दौरान कार बिना ड्राइवर के चलती रहती है. इस साल नए वर्ष में भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र की सड़कों पर स्टंट करते हुए उसे पाया गया. उसके बाद उसके साथियों ने उसका वह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था. इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे. इस पूरे मामले में भोपाल कमिश्नर मकरंद देउसकर ने आज से आने वाले 1 साल तक के लिए जुबेर मौलाना के किसी भी तरह के चार पहिया और दो पहिया वाहन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. (Narotam mishra gave directions of action)

जुबेर मौलाना पर दर्ज हैं 65 केसः अपने आप में यह निर्णय को पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्यवाही कहा जा रहा है. यदि जुबेर मौलाना उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर अलग से पृथक कार्यवाही करने के निर्देश भी भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर ने जारी किए हैं. राजधानी भोपाल में आरोपी जुबेर मौलाना आम आदमियों के साथ-साथ पुलिस पर भी अपना खौफ बनाने के लिए वारदातों को अंजाम देता रहता है. जुबेर के खिलाफ भोपाल में 65 केस दर्ज हैं. इनमें 44 गंभीर अपराध हैं. वारदात के बाद वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है. वह पुलिस पर भी हमला करने से भी नहीं चूकता. यही वजह कि उसके ठिकानों पर कोई पुलिसकर्मी अकेला नहीं जाता बताया जाता है. (65 cases registered against zubair maulana)