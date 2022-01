भोपाल। मुख्यमंत्री आवास पर आज ओबीसी आरक्षण पर बड़ी बैठक प्रस्तावित है. जिसमें 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने का खाका भी तैयार किया जाएगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर माननीयों को आधा-अधूरा और भी भ्रम फैला रहा है. यही वजह है कि बीजेपी जिस ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस को घेर रही थी, वह उसी जाल में खुद ही फंस गई. भोपाल के गोविंदपुरा से बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस को घेरने पहुंची थी, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता कि किस वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण (Fake data of BJP MLA Krishna Gaur on reservation in MP) मिल रहा है.

अपने ही जाल में फंस गईं बीजेपी विधायक कृष्णा गौर

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने बताया कि ओबीसी को अभी 14% आरक्षण मिल रहा है, एसटी वर्ग को 12 प्रतिशत और एससी वर्ग को 16 प्रतिशत, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण (52 percent reservation in mp said bjp mla) मिल रहा है. हकीकत ये है कि एसटी वर्ग को 20 और एससी को 16% आरक्षण मिल रहा है, जबकि ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का मामला कोर्ट में लंबित है और इसी को लेकर पंचायत चुनाव बीच में ही रोकना पड़ा. इसके पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह एसटी वर्ग के आरक्षण को 7.5% बता चुके हैं.

OBC Reservation पर शिवराज सरकार का मंथन, आज सीएम हाउस में होगी अहम मीटिंग

रोटेशन तो बहाना है, कांग्रेस ने OBC से किया धोखा

बीजेपी विधायक कृष्णा गौर पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और बीजेपी कार्यालय में पिछड़े वर्ग प्रबुद्धजन संगोष्ठी में उन्होंने ये बातें कही, जिसमें तमाम पिछड़ा वर्ग के नेता मौजूद रहे, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को यह भी बताया जाएगा कि कांग्रेस ने किस तरह से छल और धोखे का काम किया है, कांग्रेस कभी ओबीसी की जनगणना नहीं कराई. कृष्णा गौर ने कहा राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा याचिकाकर्ता थे, जब कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला लिया था तो उन्हें बहस करनी चाहिए थी, रोटेशन प्रक्रिया (Shivraj government meeting on OBC Reservation) तो बस एक बहाना है.

आरक्षण के आंकड़े कम बताना कोई साजिश तो नहीं?

विधायक कृष्णा गौर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की पुत्रवधू हैं, जोकि खुद रिजर्वेशन के आंकड़ों में उलझ गई, उनके मुताबिक प्रदेश में 52 फीसदी आरक्षण अलग-अलग वर्गों को मिल रहा है, इसे लेकर कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा मध्यप्रदेश में एसटी के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान है, अनुसूचित जाति के लिए 16 और ओबीसी के लिए 14% को कमलनाथ सरकार ने 27% किया था. ऐसा लग रहा है कि भाजपा आरक्षण को लेकर कोई षड्यंत्र रच रही है, इसके पहले प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह एसटी वर्ग के आरक्षण को 7.5 बता चुके हैं और अब विधायक कृष्णा गौर एसटी वर्ग के आरक्षण को मात्र 12% बता रही हैं. क्या कारण है कि भाजपा नेता लगातार एसटी वर्ग के 20% आरक्षण को कम कर बता रहे हैं, यह कोई बड़ी साजिश षड्यंत्र तो नहीं है.