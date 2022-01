भोपाल। फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा की आश्रम वेब सीरीज (web series ashram in controversy again in bhopal) एक बार फिर विवादों में है. मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियाज खान ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज की कहानी उनकी नोबेल से चुराई गई है. इसको लेकर अधिकारी नियाज खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. इसको लेकर कोर्ट में आवेदन भी लगाया है. अपने आवेदन में अधिकारी ने कहा कि उनके नोबेल अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ मॉय आश्रम से लिए गए हैं.

1 फरवरी 2016 को लांच किया था नोबेल

अधिकारी नियाज खान (officer claimed copyright on ashram in bhopal) की तरफ से पुलिस में शिकायती आवेदन हबीबगंज थाने में पब्लिशर्स इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने दिया है. इसमें आरोप लगाया है कि अधिकारी नियाज खान के नोबेल को 1 फरवरी 2016 को लांच किया गया था. फिल्म निर्देशक प्रकाश झा और स्क्रिप्ट राइटर हबीब फैजल द्वारा वेब सीरीज आश्रम की कहानी और उसके कैरेक्टर अधिकारी की नोबेल से लिए गए हैं.

50 करोड़ का मांगा हर्जाना

इसके साथ ही उनकी नोबेल (Nobel Untold Secrets of My Ashram by niyaz khan) के कवर पेज और उसका नाम भी चुराया गया है. उन्होंने इसे कॉपीराइट का उल्लंघन मानते हुए 50 करोड़ की हर्जाना दिए जाने की मांग की है. इसको लेकर कोर्ट में भी केस लगाया है. हालांकि जब इसको लेकर अधिकारी नियाज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर बात नहीं की जा सकती.

आश्रम वेब सीरीज लगातार विवादों में रही है. हाल ही में भोपाल में आश्रम वेब सीरीज 3 की शूटिंग (niyaz filed petition against ashram in bhopal) के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने शूटिंग स्थल पर हंगामा करते हुए प्रकाश झा के चेहरे पर कालिख पोत दी थी. उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहानी के विषय को लेकर आपत्ति जताई थी.