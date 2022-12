आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार (MP News Today)

"जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए. हिम्मत और धैर्य नवजीवन का काम करता है"

Aaj Ka Panchang 31 December: साल 2022 के आखिरी दिन मिलेगा शुभ समाचार, जानें आज का लकी नंबर..

Horoscope For 31 December: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, जानें क्या कहती है आपकी राशि

वो खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी गईं

लव जिहाद के खिलाफ VHP का बड़ा कदम, देश भर में चलाएगी घर वापसी राष्ट्रीय अभियान

मध्यप्रदेश में विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाने जा रहा है. इस अभियान में लव जिहाद और धर्मांतरण की शिकार हुए लोगों की घर वापसी कराएगी. इस अभियान का नाम वीएचपी ने घर वापसी का राष्ट्रीय अभियान रखा है.

नए साल में लेना चाहते हैं महाकाल का आशीर्वाद, जानें क्या रहेंगे बदलाव, पढ़ें डिटेल्स

नए साल का स्वागत और पुराने साल की विदाई हर इंसान किसी ना किसी अच्छे रूप में करना चाहता है, कोई मंदिर जाकर तो कई जश्न मनाकर. वहीं उज्जैन में श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई है. जिससे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो.

एमपी में छुट्टी पर सरकार! मंत्री और अधिकारी नए साल का जश्न मनाने प्रदेश से बाहर, कर्मयोगी PM से कुछ सीखेंगे शिवराज

सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, अब वे ही नए साल का जश्न मनाने बुधवार को ही पुडुचेरी (cm shivraj singh Puducherry) पहुंच गए हैं. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को मुखाग्नि देने के कुछ देर बाद ही काम पर लौट आए. क्या मोदी से कुछ सीखेंगे छुट्टियां मनाने गए शिवराज.

2023 में बीजेपी का इम्तेहान लेंगे बिजली कर्मचारी, MP में 6 जनवरी से बत्ती गुल करने की तैयारी

मध्यप्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है, वहीं चुनाव से पहले एमपी में बिजली विभाग के आउट सोर्स, संविदा और नियमित कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं. इसी तरह जबलपुर में भी पेंशनरों ने नाराजगी जताते हुए सरकार का विरोध जताया है.

New Year 2023 ज्योतिषाचार्य की नजर में MP की राजनीति में परिवर्तन योग, हाशिए पर जा सकते हैं कुछ स्थापित लोग

नया साल आने में 1 दिन बाकी है और इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नया साल कन्या लग्न में शुरू हो रहा है (new year major political upheaval in MP). ज्योतिषों की मानें तो इस साल राजनीतिक गलियारों में नए हलचल दिखने को मिलेगी.

देश-विदेश की खबरें

कोविड 19: एयरलाइन कंपनियों को चेक-इन व्यवस्था में बदलाव के निर्देश

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों दिशा निर्देश दिए हैं. मंत्रालय का कहना है कि भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित कोविड नियम के आधार पर चेक-इन कराया जाएगा.

बोकारो में 32वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका कबड्डी चैंपियनशिप, खिताब पर बिहार का कब्जा

बोकारो में 32वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का समापन हो गया है (Kabaddi Championship in Bokaro). प्रतियोगिता के चौथे और आखिरी दिन बिहार की टीम ने फाइनल में हरियाणा को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया. इस आयोजन में प्रो कबड्डी के स्टार दीपक निवास हुड्डा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए.

जब शिखर धवन ने ऋषभ पंत से कहा था 'गाड़ी आराम से चलाया कर', वीडियो वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत उत्तराखंड के रुड़की में सड़क हादसे का शिकार हो गए. इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई है. हादसे की वजह नींद की झपकी और तेज रफ्तार बताया जा रहा है. ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है. वहीं, इस सड़क हादसे के बाद शिखर धवन और ऋषभ पंत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यदि ऋषभ पंत, शिखर धवन की सलाह मान लेते तो आज उनके साथ ये हादसा नहीं होता.

ऋषभ पंत के सामने मसीहा बनकर आए हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक, ईटीवी भारत से बातचीत में बताया पूरा घटनाक्रम

क्रिकेटर ऋषभ पंत को एक्सीडेंट (rishabh pant road accident) के बाद बचाने में मदद करने वाले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील और परिचालक परमजीत ने ईटीवी भारत हरियाणा से खास बातचीत की. जिसमें उन्हें पूरी घटना को विस्तार से बताया.

Sarangarh News: सारंगढ़ में बेकाबू कार खदान में गिरी, परिवार के चार लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बड़ा हादसा हुआ है. Tragic accident in Sarangarh टिमरलगा गांव के पास खदान में कार गिरने से Car falls into mine in Sarangarh एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. Sarangarh members of same family die. एक बच्ची जीवित बची है. उसने भी खदान में मौजूद तालाब से तैरकर खुद को बचाया. ओडिशा से लौटने के दौरान हादसा हुआ. पुलिस ने सभी चार शव बरामद कर लिए हैं.