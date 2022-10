भोपाल। मध्यप्रदेश में लंपी वायरस का कहर अब बहुत कम हो गया है. पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि लंपी वायरस से प्रदेश में कुल 17,553 मवेशी प्रभावित हुए. इनमें से 15,073 यानी 86 प्रतिशत इस बीमारी से उबर चुके हैं. राज्य में संक्रमित पशुओं का इलाज तीव्र गति से किया जा रहा है.

आवारा गोवंश के लिए लंपी वायरस बना बड़ी चुनौती, जिले में 15 हजार से अधिक आवारा गोवंश के लिए नहीं है कोई व्यवस्था

अभी टीकाकरण चल रहा है : पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार जुलाई में वायरल फैलने के बाद से प्रयोगशालाओं ने राज्य के कुल 52 जिलों में से 14 में लम्पी वायरस की उपस्थिति की पुष्टि की थी. राज्य में करोड़ों गोवंश में से वायरस से प्रभावित मवेशियों की संख्या बहुत कम है. राज्य में कम से कम 11.25 लाख मवेशियों को इस बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है और टीके की 23 लाख खुराक उपलब्ध हैं. अधिकारी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में संक्रमण दर में गिरावट आ रही है और राज्य में स्थिति नियंत्रण में है. (Lumpy virus n MP) (Situation under control) (No new cases in a week)