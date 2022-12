New Year 2023 नए साल में 23 सरकारी छुट्टियां, जानें कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

नए साल 2023 का जश्न कुछ घंटे बाद शुरू हो जाएगा. ऐसे में सबको बेसब्री से इंतजार है नए साल में कितनी सरकारी छुट्टियां और बैंक में कितने दिन कामकाज नहीं होगा. इसी हिसाब से लोग अपना सालभर के कार्यक्रम तैयार करेंगे. हम आपको पूरी लिस्ट बताते हैं. इन अवकाश वाले दिनों में आप अपना प्लान तैयार कर सकते हैं.

WelCome 2023 न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज, शानदार आतिशबाजी से हुई शुरुआत

न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है. नए साल 2023 (New Year 2023) के मौके पर न्यूजीलैंड में आतिशबाजी की गई. न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न (New year celebrations) शुरू हो चुका है.

ज्योतिष के अनुसार कैसा होगा नव वर्ष : नव वर्ष में लोगों को मिलेगी मंहगाई से निजात, व्यापार,रोजगार और निवेश के अच्छे अवसर आएंगे

New year 2023 according to astrology: वर्ष 2022 की विदाई होने वाली है. रविवार से नव वर्ष 2023 आ जाएगा. बीते 2 वर्ष में कोरोना काल ने लोगों को भयमुक्त करके उनमें फिर उत्साह और उमंग का संचार किया था. जिदगी फिर से पटरी पर लौटी थी. अब 2023 पर बड़ी उम्मीदों से लोग निगाह लगाए बैठे है.

MP 2023 Saal Chunavi Hai मंत्री करा रहे बुजुर्गों से भूमिपूजन, मांगकर खा रहे खाना,Video Viral

ग्वालियर। अपनी अतरंगी राजनीतिक कार्यशैली के लिए सदैव मीडिया में चर्चित रहने वाले ग्वालियर विधायक और राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है. लोगों के बीच सहज दिखने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. आजकल वे सुबह से ही विकास कार्यों के भूमिपूजन में जुट जाते हैं. यह काम वे इलाके के किसी ना किसी बुजर्ग से कराते हैं. शनिवार को वह बस्ती में एक घर के बाहर ही खाना खाने बैठ गए तो दूसरी जगह युवकों के साथ बॉलीबॉल खेलते नजर आए.

MP Sagar जनतहितैषी योजनाओं के दम पर देश में BJP का वोट बैंक 5 साल में 6 करोड़ बढ़ा

मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा (MP BJP President VD Sharma) ने कहा है कि उनकी पार्टी का वोट बैंक लगातार (BJP vote bank in country increased) बढ़ रहा है. बीजेपी सरकारों की जनहितैषी योजनाओं के दम पर वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य हर बूथ पर 51 फीसदी से अधिक वोट हासिल करने का है. इसके साथ ही हर बूथ पर 10 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी हर बूथ प्रभारी की है. वीडी शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है.

Grahan 2023 date: नए साल में कब और कितने ग्रहण होंगे? जानिए समय, तारीख और सूतक और राशियों पर प्रभाव

2023 में चार ग्रहण नजर आएंगे, इसमें 4 ग्रहण में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण होंगे. (Grahan 2023 date and time) बता दें कि 2 सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएंगे, इसलिए उनका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा. वहीं दोनों चंद्र ग्रहण भारत में दिखेंगे, जबकि एक का असर भारत में भी देखने को मिलेगा.(Solar Lunar Eclipse 2023)

PM Aawas Yojna MP तीन साल बाद भी नहीं मिले आवास, अब राशि बढ़ाकर वसूलने का नोटिस जारी

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मनमानी और अव्यवस्थाओं की शिकायतें (PM Aawas Yojna complaint) अब आम हो गई हैं. छिंदवाड़ा जिले में भी ऐसी ही शिकायतें हैं. समयसीमा बीत जाने के बाद भी हितग्राहियों को मकान नहीं मिले.अब उनसे ज्यादा राशि वसूलने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं. ये सब तब हो रहा है, जब विधासनभा में नगरीय प्रशासन मंत्री कह चुके हैं कि मकानों का आवंटन 30 दिसंबर तक हो जाएगा.

MP प्राकृतिक सौंदर्य का पिटारा, PHOTOS में देखें मनमोहक दृश्य

अनूपपुर के मैकल पर्वत पर बसे अमरकंटक में नए वर्ष का आगाज करने लोगों की तैयारी हो चुकी है, पवित्र नगरी अमरकंटक मां नर्मदा का उद्गम स्थल है और यहां की धरा में जगह- जगह स्थित प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य एवं पर्यटन स्थल नया वर्ष मनाने पहली पसंद बना हुआ है. कलकल बहती नर्मदा की पावन धारा और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य यहां लोगों को अभिभूत कर देता है, पूरे साल भर यहां श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की भीड़ रहती है लेकिन नए वर्ष में यह संख्या और अधिक हो जाती है. अमरकंटक की तरह जिले के विभिन्न स्थानों पर नए वर्ष मनाने के लिए लोग दोस्तों, रिश्तेदारों और स्वजनों के साथ पहुंचे.

RVM मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाने वाले मतदाता करेंगे रिमोट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल

मतदाताओं को जल्द ही रिमोट वोटिंग मशीन (RVM) से मतदान करने की सुविधा मिलेगी. यह सुविधा उन मतदाताओं को मिलेगी जो शिक्षा, रोजगार या किसी अन्य कारणवश किसी दूसरी जगह पर चले गए हैं और मतदान के लिए अपने मूल निवास के मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने ऐसे मतदाताओं को रिमोट वोटिंग मशीन से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है.

Yearly Horoscope: 5 खास योग के साथ शुरू हो रहा साल 2023, जानिए किस राशि के लिए कैसा रहेगा..

New Year 2023 Horoscope: साल 2023 में राशिचाल क्या कहती है, किन राशि के जातकों के लिए नया साल खुशियां लाता है और किन राशि के जातकों को अभी धैर्य रखना पड़ेगा... आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉ पंडित गणेश शर्मा से साल 2023 की सभी 12 साल के राशियों का भविष्यफल..