Gwalior Shoes Factory Fire: जूतों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान का अंदेशा

ग्वालियर। हजीरा, बिरला नगर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक जूते की फैक्ट्री में आग लग गई है. फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं. जूतों की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है. आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित नगर निगम का अमला मौके पर पहुंच गया.

RSS Strategy मोहन भागवत व इमाम मुलाकात के बाद पूरे देश में मुस्लिम समुदाय से संवाद बढ़ाएगा संघ

आरएसएस चीफ मोहन भागवत की ऑल इंडिया इमाम आर्गनाइजेशन के चीफ इमाम डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात के बाद अब देशभर में संघ के नेताओं का मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलने का सिलसिला चलेगा. केवल हिंदू हितैषी के फ्रेम में बांधे गए आरएसएस का ज़ोर पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम समाज के साथ डॉयलॉग प्रोसेस बढ़ाने पर है. जिसमें तीन तलाक, हिजाब, वक्फ बोर्ड, समान आचार संहिता, मदरसों का मार्डनाइजेशन वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर संघ मुस्लिम समाज के बीच पूरे देश में चर्चा का माहौल तैयार करेगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस पूरी कवायद का लक्ष्य 2024 है?Mohan Bhagwat madrasa visit, Bhagwat and Imam meeting, Rss increase dialogue Muslim, Nation is paramount, Not appeasement for Sangh, Rss leader Shahid Saeed, Muslim Rashtriya Manch

MP Shahdol स्वच्छता का संदेश देने शिक्षक ने छात्रा से उतरवाई मैली यूनिफार्म, बालिका अर्धनग्न बैठी रही, धुलाई का फोटो खुद कर दी शेयर

शहडोल जिले में इन दिनों स्कूल और शिक्षकों के अजीबोगरीब कारनामे सामने आ रहे हैं. अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब स्कूली बच्चों से टॉयलेट साफ करवाने का वीडियो वायरल हुआ था. इतना ही नहीं, हाल ही में मासूम छात्रों से फावड़ा चलवा कर साफ-सफाई कराने का भी वीडियो वायरल हुआ था. अब शहडोल जिले के जयसिंह नगर के शासकीय विद्यालय से एक शिक्षक की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. Message of cleanliness, student dirty uniform, Teacher got off, she sat half naked, shared photo of washing

MP Bhopal flight cancel भोपालवासियों के लिए बुरी खबर, रद हुई कुछ उड़ाने, जाने क्यों लिया गया यह फैसला

कोरोना कॉल के बाद जब सभी एयरलाइंस कंपनियां ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट के जरिये अपने पिछले नुकसान की भरपायी की सोच रहीं हैं. वहीं एक विमान कंपनी ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से कई उड़ाने रद कर स्थानीय लोगों को बड़ा झटका दे दिया है. इन उड़ानों के रद होने से व्यापारियों और अधिकारियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. (MP Bhopal some Flight cancel) (MP Bhopal know why this decision was taken)

Diamond Found in Panna: जेसीबी चालक की चमकी किस्मत, 0.60 सेंट का हीरा मिला

पन्ना में आज उत्तर प्रदेश के एक जेसीबी चालक की किस्मत चमक गई. जिसे तीन साल बाद आखिरी चाल में 0.60 सेंट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला. हीरा मिलने के बाद जेसीबी चालक अतर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अतर सिंह ने हीरे को कार्यालय में जमा करा दिया है. JCB driver found diamond of 0.60 cents, Diamond found in field in Panna, Panna Diamond

MP का एक मात्र गौ सेवा संस्थान जहां गौवंश को एडमिट कर किया जाता है इलाज, अब तक 5 हजार गायों को ठीक किया जा चुका है

शहडोल जिले के कल्याणपुर गांव में अटल कामधेनु गौसेवा संस्थान स्थित है. यह एक ऐसा गौ सेवा संस्थान हैं जिसने महज कुछ सालों में ही अपने संभाग में ही नहीं बल्कि आसपास के संभाग में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है. इसके गौसेवकों का काम ही अनोखा है. कुछ युवाओं की ये टीम निस्वार्थ भाव से गौवंश की सेवा करती है. जहां एक्सीडेंटल बीमार लावारिस लाचार गोवंश का रेस्क्यू किया जाता है और उन्हें अपने रेस्क्यू सेंटर पर लाकर उनके ठीक होने तक उनका इलाज किया जाता है. उनकी देखभाल की जाती है और उनका यह पुनीत कार्य अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है. (Shahdol Atal Kamdhenu Gauseva Sansthan) (cows Rescue in MP) (Shahdol Gauseva Sansthan) (Shahdol Youth Fight Against Animal Aruelty)

वीडी शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना, कांग्रेस ने भारत को तोड़ने और बीजेपी ने जोड़ने का किया काम

मंडला। नगरीय निकाय चुनाव के चलते जनप्रतिनिधियों का मंडला दौरे का कार्यक्रम जारी है. वहीं आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज मंडला पहुंचे. जहां उन्होंने कुछ नगरीय निकायों का दौरा किया और जन समर्थन की बात कही. वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा. वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं की जब जेएनयू के अंदर भारत तोड़ो और टुकड़े-टुकड़े कर देने के नारे लगते हैं, तब राहुल गांधी उनके समर्थन में पहुंचते हैं.

एक बार फिर प्रदीप मिश्रा के विवादित बोल, मंदसौर की बेटियों पर की टिप्पणी, माफी मांगने की उठी मांग

पिछले कुछ समय से पंडित प्रदीप मिश्रा का विवादों से चोली दामन का साथ हो गया है. पहले जहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर संविधान बदलने की बात कही थी, वहीं एक बार फिर पंडित मिश्रा कुछ ऐसा बोल गए, जिससे उनके कथा को बायकॉट करने की मांग उठने लगी. जानिए पंडित प्रदीप मिश्रा के किस बयान के चलते उनसे मांफी मांगने की मांग की जा रही है. Pradeep Mishra comment on mandsaur daughters, Pradeep Mishra controversial statement, Pradeep Mishra statement in mandsaur program

MP Azab Gazab अंधविश्वास में घिरे नेताजी .. देवास महापौर को अमावस्या की रात्रि टोने-टोटके का डर, पुलिस से की शिकायत

हम कैसे-कैसे जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं. इसका सबसे बढ़िया नमूना मध्यप्रदेश के देवास में देखने को मिला है. देवास की महापौर कितनी अधंविश्वासी हैं, ये वाकया सुनकर आप खुद ही समझ जाएंगे. दरअसल, देवास महापौर गीता अग्रवाल ने पुलिस को एक आवेदन अपने बेटे से दिलवाया. इसमें उन्होंने बताया कि उनके परिवार पर कोई टोना-टोटका कर रहा है. सबूत के तौर पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया. एक महिला उनके घर के बाहर से स्कूटर से कई बार निकली तो वह इतनी डर गईं कि उन्होंने घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज कई बार देखे और फिर पुलिस तक शिकायत भेजी कि अमावस्या की रात्रि को उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी हो सकती है. Dewas mayor fears, Fear of tona totka, Complains to police, leaders in superstition

Singrauli Video Viral: NCL के कार्यक्रम में डांस गर्ल के साथ अश्लील गाने पर झूमते दिखे श्रमिक संगठन के नेता और कर्मचारी

सिंगरौली। एमपी के सिंगरौली जिले में शुक्रवार की शाम को नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) के अम्लोरी परियोजना में कोल इंडिया अंतर कंपनी टेबल टेनिस टूर्नामेंट का समापन हुआ, वहीं इस टूर्नामेंट में कोल इंडिया की कई अनुषंगी कंपनियों ने भाग लिया. इस दौरान कई जगह से खिलाड़ियों ने आकर इसमें भाग लिया था, शाम के समय डांस गर्ल के साथ अश्लील गाने पर श्रमिक संगठन के नेता और एनसीएल कर्मचारी नागिन डांस पर झूमने और नाचने हुए दखाई दिए, जिसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.