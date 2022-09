Action on Bishop: बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी.. पीसी सिंह ने बेटे को बनाया स्कूल का प्राचार्य, अब EOW शिक्षा विभाग को लिखेगा पत्र

भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह ने पद पर रहते हुए बेटे पीयूष पाल सिंह को आइसीएससी कोएड क्राइस्ट चर्च स्कूल का प्राचार्य बनाया था, जिसके बाद अब ईओडब्ल्यू जल्द ही पीयूष को पद से हटाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखेगा. Action on Bishop

Ujjain News सीएम शिवराज ने किया स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की प्रतिमा का अनावरण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को उज्जैन पहुंचे. मुख्यमंत्री सबसे पहले नृसिंह घाट के समीप समन्वय परिवार के आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद यहां स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को उज्जैन में करीब 3 घंटे रहेंगे. CM Shivraj in Ujjain, Ujjain Unveiled statue, statue Swami Satyamitranand Giri

MP सरकार त्रिपुरा में आतंकी हमले में शदीह सैनिक के परिजन को देगी 1 करोड़ रुपये की सहायता

मध्य प्रदेश के सपूत की पूर्वोत्तर भारत में हुए एक आतंकी हमले में शहीद होने के बाद राज्य सरकार ने उनके परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता और सम्मान देने की घोषणा की है. शहीद BSF जवान गिरजेश कुमार उदडे के परिवार को 1 करोड़ की राशि दी जाएगी साथ ही गांव में उनकी प्रतिमा भी लगाई जाएगी. सीएम शिवराज ने और क्या घोषणाएं की जानिए. (soldier killed in terror attack Tripura) (mp soldier martyred tripura) (one crore assistance mp soldier martyred tripura)

Mandla: एक्शन में CM शिवराज सिंह चौहान, जानिए क्यों मंच से लगाई अधिकारी को फटकार, देखें Video

मंडला। रविवार को सीएम शिवराज शहीद जवान गिरजेश कुमार उद्दे के परिवारजनों से मिलने चरगांव माल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामिणों से मिलकर भी उनका हाल-चाल जाना. इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में पानी की समस्या बताई. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पाइप लाइन का कार्य अभी तक नहीं हुआ है और जो पानी की टंकी बनाई गई है वो गुणवत्ताहीन बनाई गई है, बस इसी बात पर ग्रामीण भड़क गए.

MP jhabua SP Audio Viral: सुरक्षा की गुहार लगाने पर झाबुआ एसपी ने छात्र से की गाली-गलौज, सुनें कैसे धमकाया छात्र को

मध्यप्रदेश में कुछ नौकरशाह मद में कितने चूर हैं. इसका जीता-जागता उदाहरण एक बार फिर सामने आया है. झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी अपनी बदमिजाजी के लिए चर्चा में हैं. दरअसल, झाबुआ पॉलीटेक्निक के पीड़ित व डरे छात्र पुलिस थाने पहुंचे. वहां से एक छात्र ने एसपी अरविंद तिवारी को फोन लगाकर सुरक्षा की गुहार लगाई. इस पर झाबुआ एसपी ने छात्र को हवालात में बंद करने की धमकी देकर भद्दी गालियां दीं. छात्र व एसपी के बीच बातचीत का आडियो खूब वायरल हो रहा है. मामला सीएम के संज्ञान में आने पर एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है. Jhabua Polytechnic Students, cm shivraj remove jhabua SP, jhabua SP audio viral, Jhabua Polytechnic Students abused, jhabua SP audio viral, Polytechnic students ask protection

MPPSC में एक बार के लिए आयु सीमा 3 साल बढ़ी, सरकार ने दी ओवरएज छात्रों को राहत

लगातार धरना प्रदर्शन कर आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे एमपीपीएससी छात्रों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से ओवरएज हुए छात्रों की आयु सीमा को तीन साल के लिए बढा दिया है. हालांकि यह आयु सीमा सिर्फ एक बार के लिए ही बढ़ाई गई है. बता दें कि पिछले दिनों इंदौर में अपने मांगों को लेकर सीएम शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे युवाओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई थीं. MPPSC age limit increased, Age limit increased 3 years, only for one time, Relief overage students, Cm Shivraj announcement

Jhabua SP Suspend: झाबुआ SP सस्पेंड, बेलगाम SP अरविंद तिवारी पर CM शिवराज सख्त

झाबुआ छात्रों से गाली-गलौज करने वाले मामले में सीएम शिवराज ने बड़ा एक्शन लिया है. दरअसल धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों से गाली-गलौज करने वाले एसपी अरविंद तिवारी को सीएम ने तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कहा है कि, छात्रों से ऐसी भाषा में बात कतई बर्दास्त नहीं की जाएगी. (Jhabua SP Audio Viral) (Jhabua SP Suspend)

TV actress Deepika Singh: छिंदवाड़ा पहुंची 'दिया और बाती हम' की कलाकार संध्या राठी, जानिए क्यों बोलीं- यहां बार-बार आना चाहूंगी

छिंदवाड़ा। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंची टीवी का कलाकारा 'दीया और बाती हम' की फेम एक्ट्रेस दीपिका सिंह उर्फ संध्या राठी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि छिंदवाड़ा आकर बहुत ही अच्छा लगा. साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड-19 के समय से उन्होंने अभी छोटे पर्दे से दूरी बना रखी है, फिलहाल उनकी एक फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने आने वाली है जिसका नाम टीटू अंबानी है. दीपिका सिंह ने यह भी कहा कि, "छिंदवाड़ा में प्राकृतिक नजारे बहुत खूबसूरत हैं, यहां मैं बार-बार छिंदवाड़ा आना चाहूंगी." Sandhya Rathi Visit Chhindwara, TV actress Deepika Singh

Youth Athletics Championship 17 वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन आज, MP के खाते में अब तक 5 पदक

नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा और कर्नाटक ने अपना दबदबा बरकरार रखा है. मध्यप्रदेश के खाते में अभी तक कुल 5 पदक आए हैं. भोपाल की टीटी नगर स्टेडियम में चल रही चैंपियनशिप में कई रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. चैंपियनशिप का समापन आज होगा. इस प्रतियोगिता में देशभर के 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. 17th National Youth Championship, 5 medals to MP, Haryana dominance, Haryana won 8 medals, Athletics Championship Bhopal

Vidisha: क्या नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की भतीजी करती हैं नाम का दुरुपयोग? जमीन विवाद में उछला नाम

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के परिजनों पर जमीन और मकान हथियाने का आरोप लगा है, यह आरोप विदिशा के गुप्ता परिवार ने लगाया है, जिसमें कहा कहा है कि कैलाश की पहुंच का दुरुपयोग करते हुए जमीन हथियाई गई है. इधर इस मामले में अधिकारियों (दिनेश कुमार बरगले-नायब तहसीलदार) का कहना है कि जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं उनके पास जमीन पर वैध कब्जे के कागजात नहीं हैं लिहाजा काम रोका गया है. आरोप लगाने से मामला साबित नहीं हो जाता. (Nobel Prize Winner Kailash Satyarthi) (Nobel Prize Winner Kailash Satyarthi)