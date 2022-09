MP Garba Mahotsava मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान- गरबा महोत्सव में अल्पसंख्यकों को किया आमंत्रित लेकिन ये है शर्त

गरबा महोत्सव को लेकर संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि गरबा महोत्सव में मुस्लिम लोग भी आ सकते हैं लेकिन उन्हें अपने परिवार के साथ आना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम की मूर्ति पूजन में आस्था है वो गरबा महोत्सव में अपनी मां-बेटी और पत्नी के साथ आ सकते हैं. Minister Usha Thakur statement, Muslims can participate Garba, They come with family, Garba medium of love jihad, Theater artists in Kalidas Academy

अगले महीने तक MP के यात्री वाहनों में लगेंगे पैनिक बटन! जानिए कैसे करेंगे काम, कितना आएगा खर्च

अगले एक माह में यात्री वाहनों में पैनिक बटन (Panic button) लगाए जाएंगे, इससे प्रदेश में 10 लाख वाहन के रूट और स्पीड तक की जानकारी मिलेगी. आइए जानते हैं क्या होता है पैनिक बटन और यह कैसे काम करेगा.

Kamal Nath: मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचे कमलनाथ, मंत्रोच्चार के साथ की पूजा-अर्चना

आगर मालवा। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पंहुचे, जहां वे सबसे पहले सांदीपनि आश्रम गए. यहां उन्होंने गायों को चारा खिलाया. इसके बाद दर्शन किए. सांदीपनि आश्रम पंहुचने के बाद पूर्व सीएम सीधे दर्शन के लिए बगलामुखी मंदिर पंहुचे, जहां कमलनाथ ने करीब 15 मिनट तक माता के दर्शन किए. इसके बाद मंडलम सेक्टर के नेताओं के साथ बैठक की.

Shahdol Virat Mandir: एतिहासिक विराट मंदिर पर आखिर क्यों मंडरा रहा खतरा, पढ़िए पूरी खबर

वैसे तो हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शहडोल जिले का विराट शिव मंदिर भी एक ऐसा ही मंदिर है जिसे देख कर खजुराहो के मंदिर की यादें ताजा हो जाएंगी. इस मंदिर का ऐतिहासिक और पुरातत्विक महत्व है. विंध्य क्षेत्र के शहडोल का यह मंदिर अपने अंदर कई सांस्कृतिक ऐतिहासिक, कलात्मक खूबसूरती समेटे हुए है. कलचुरी कालीन इस मंदिर को लोग विराट शिव मंदिर के नाम से जानते हैं. इसकी अद्भुत कलाकृतियां देख कोई भी हतप्रभ रह जाए, लेकिन अब इसी मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है. अगर समय रहते इस पर काम नहीं किया गया तो मंदिर को क्षति पहुंच सकती है. (virat mandir shahdol history) (virat shiv temple shahdol) (Danger on Virat Shiva temple) (History of Virat Mandir)

MP Rewa Human Trafficking किशोरी को अगवा कर 70 हजार में बेचा, चार साल बाद घर लौटी, सुनाई पूरी व्यथा, महिला गिरफ्तार

रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से मानव तस्करी से जुड़ा हुआ सनसनीखेज मामला सामने आया है. गांव की ही रहने वाली चाची ने रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से मानव तस्करी की. चाची ने किशोरी को अगवा कर उसे बेच दिया. 4 साल बाद जब किशोरी आरोपियों के चंगुल से छूटकर रीवा पहुंची तब घटना का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया तो उसने तमाम राज उगल दिए. इसके बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. Rewa Teenager kidnapped, Teenager sold 70 thousand, Returned home after four years, heard whole agony, woman arrested

Bhopal School Child Rape: MP की राजधानी में 3 साल की बच्ची से रेप, गृहमंत्री ने कहा -स्कूल की भी लापरवाही, होगी कार्रवाई

भोपाल के जाने माने स्कूल की मासूम बच्ची के साथ बस स्टाफ द्वारा किए गए कुकृत्य से राजधानीवासी सकते में हैं. इस खौफनाक खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. स्कूल बस के ड्रायवर ने नर्सरी की 3 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया. परिजन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया लेकिन स्कूल की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है. क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल मेंटेन करने का दावा करने वाले स्कूल की बस में ऐसी वारदात हुई और स्कूल ने पेरेंट्स की शिकायत पर कोई मुकम्मल जांच नहीं की. मामले ने तूल पकड़ा तो अब गृह मंत्री ने कहा है कि जांच के बाद जो साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से स्कूल पर कार्रवाई होगी. Bhopal School Child rape, 3 years old student raped mp, minor girls rape cases in mp, MP Crime News

Shivpuri Crocodile Walking on Road: कॉलोनी में घुसा मगरमच्छ, दहशत में आये लोग, देखिये फिर कैसे लोगों ने फंदा डाला और पकड़ा

शिवपुरी जिले में मगरमच्छों के आतंक से इलाके के लोग परेशान हैं. यहां कि, विजयपुरम कॉलोनी में मगरमच्छ को देख एक महिला घबराकर शोर मचाने लगी. आनन फानन में गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया और वन विभाग की रेस्क्यू टीम को जानकारी दी. (shivpuri crocodile walking on road) (madhya pradesh crocodile rescue operation) (crocodile rescue video)

MP Assembly Monsoon session: विधानसभा की कार्यवाही का बढ़ाया गया समय, अब नहीं मिलेगा लंच ब्रेक

विधानसभा की कार्यवाही का बढ़ाया गया समय. साढ़े तीन घंटे बढ़ाया गया समय. सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगी सदन की कार्यवाही. लंच ब्रेक को किया गया खत्म.

कमलनाथ बोले - BJP प्रवक्ता उमेश शर्मा के निधन पर ताली बजवाते रहे CM शिवराज, क्या कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकते थे

पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर करारा वार किया है. कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का निधन हो गया और सीएम शिवराज कार्यक्रम में तालियां बजवाते रहे. कमलनाथ ने उमेश शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन इंसानियत का भी कोई तकाजा होता है. आखिर हम भी समाज का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक बीजेपी सरकार को घोटाले के मुद्दों पर घेरेंगे. Kamal Nath attack CM Shivraj, CM clapping even death, BJP spokesperson died, BJP spokesperson Umesh Sharma, BJP terrified Bharat jodo yatra

Shivpuri Theft Incident: नकाबपोश चोर ने 45 सेकंड में गैस सिलेंडर किया चोरी, CCTV में कैद हुई घटना

शिवपुरी। बैराड़ में चोरों ने मुख्य बाजार में एक घर को निशाना बनाया, जहां नकाबपोश बदमाशों ने महज 45 सेकेंड के भीतर गैस सिलेंडर चोरी कर रफूचक्कर हो गए. पूरी घटना पास के बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सिलेंडर नहीं मिलने पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए. फिलहाल पीड़ित राकेश गुप्ता ने घटना की सीसीटीवी फुटेज के साथ बैराड़ थाना में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है. Shivpuri Theft Incident