भोपाल। मध्यप्रदेश में खाद की किल्लत बनी हुई है. सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया खाद की कमी पर कहा है कि प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, जिसके चलते प्रदेश में खाद की डिमांड बढ़ी है. इसके साथ ही खाद न मिलने का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ दिया.

ज्यादा बारिश की वजह से बढ़ी खाद की डिमांड अरविंद भदौरिया

कमलनाथ सरकार की वजह से किसान डिफाल्टर हुएः सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया बोले प्रदेश में खाद की पूरी व्यवस्था है. सभी किसानों के खाद की व्यवस्था सरकार करेगी. कमलनाथ सरकार की वजह से बड़ी संख्या में किसान डिफाल्टर हुए. कमलनाथ ने कर्ज माफी की घोषणा कर कॉपरेटिव सोसायटियों पर दबाव डाल दिया है. डिफाल्टर किसानों को नकद खाद देने की व्यवस्था के लिए सेल्स काउंटर बढ़ाये जा रहे हैं.

Fertilizer Crisis: खाद की किल्लत से अन्नदाता परेशान, सड़क पर उतरे किसान, कलेक्टर ने खुद देखी खाद वितरण की व्यवस्था

सीसीटीवी की निगरानी में किसानों को बांटी जा रही है खादः एक तरफ सरकार कह रही है की किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी. वही देर रात सीएम शिवराज ने अधिकारियों से खाद के संकट पर बात की. प्रदेश में कई जिलों में सीसीटीवी की निगरानी में किसानों को खाद बांटी जा रही है. हालांकि बैठक में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि कई जिलों से खाद वितरण को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, शिकायतों का निपटारा फौरन करें.

बातें न करे, खाद बांटे सरकार-कांग्रेसः कांग्रेस बोली,जमीन पर जाकर किसानों को खाद बांटे बीजेपी सरकार. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है की खाद की बेहद कमी है. पुलिस के साए में खाद बांटी जा रही है. मुख्यमंत्री सहित अधिकारी कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है. कांग्रेस ने कहा कि बेहतर हो की बातें ना कर किसानों के बीच खाद बांटे सरकार.