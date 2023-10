आचार संहिता लागू होते ही इन कामों पर प्रतिबंध: निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहित लागू हो जाती है. वैसे देखा जाए तो आचार संहित कोई कानून प्रावधान नही है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की सहमति से इस व्यवस्था को लागू किया गया है. इसकी शुरूआत 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी, बाद में इसे सभी चुनाव में लागू कर दिया गया. मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने वाले सभी अधिकारियों को इसको लेकर तमाम ट्रेनिंग कराई जा चुकी है, पिछले दिनों सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग कर उन्हें बता दिया गया है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही आचार संहिता को किस तरह से लागू कराना है. आचार संहित लागू होने के साथ ही कई कामों पर प्रतिबंध लग गया है. (what is code of conduct)