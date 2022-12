भोपाल। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का लव जिहाद को लेकर आए बयान के बाद बीजेपी ने उन पर चौतरफा हमला बोल दिया है. न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रदेश के गृहमंत्री ने तीखे तेवर दिखाते हुए गोविंद सिंह को नसीहत दी है कि वह दिग्विजय सिंह की भाषा ना बोले. लव जिहाद करने वालों को गृहमंत्री ने कड़क भाषा में संदेश दिया है. मध्यप्रदेश में लव जिहाद करने वाले कुछ समय बाद लव जिहाद के नाम से भी कापेंगे. नाम बदलकर धर्मांतरण करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से कहा कि आप दिग्विजय सिंह के शिष्य हैं. आपके वे राजनीतिक गुरु हैं और आप उनकी भाषा ही बोल रहे हैं. (Bjp all round attack on govind singh) (why leader of opposition caught in controversy)

कुछ दिनों बाद लव जिहाद का नाम लेने से कांपेंगे लोग बोले गृहमंत्री

महिलाओं की पीड़ा को फर्जी बता रहे हैं गोविंद सिंहः कांग्रेस और लव जिहाद को बढ़ावा देने वालों का पुराना प्रेम रहा है. ये वही कांग्रेस है, जिसने राम मंदिर निर्माण, धारा-370 हटाने, सीएए कानून का विरोध किया. रामसेतु के अस्तित्व को नकारा और अब लव जिहाद के अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है. गोविंद सिंह जी का बयान दुर्भाग्यजनक है. FIR में पीड़ित महिलाओं की पीड़ा है, जिसे आप फर्जी बता रहे हैं. दरअसल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने लव जिहाद को फर्जी करार दिया. उनका कहना था कि लव जिहाद को लेकर प्रदेश में हुई FIR फर्जी हैं. जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी FIR का परीक्षण कराकर समाप्त करेंगे. उन्होंने कहा कि लव जिहाद सिर्फ बीजेपी में है. लोगों को परेशान करने और डराने के लिए लव जिहाद बताया जाता है. अहम मुद्दों से ध्यान भटका कर बीजेपी लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा लाई है. (Govind Singh is calling suffering of women fake- VD Sharma)

Govind singh on conversion बोले धर्मपरिवर्तन कानूनी हक, लव जिहाद शिगूफा, सारंग का पलटवार कहा- कांग्रेसियों से यही अपेक्षा'

सनातन महापंचायत की विधि प्रकोष्ठ की टीम करेगी मददः बहरहाल मध्यप्रदेश में लव जिहाद के मामलों को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा फर्जी बताया जाने के बाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. सनातन महापंचायत अब अपनी विधि प्रकोष्ठ की टीम को उन तमाम पीड़ित महिलाओं के पास पहुंचाएगी जिन्होंने FIR दर्ज कराई है. ये टीम महिलाओं के केस को और मजबूत करेगी, ताकि इनके केस को कभी झुठलाया ना जा सके. साथ ही उन नेताओं के पास भी इन महिलाओं की पीड़ा को महापंचायत पहुंचायेगी, जो महिलाएं इस दर्द को सहन कर रही है. सनातन महापंचायत के अध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश में जितनी भी FIR लव जिहाद के मामले में दर्ज हुई है. वह हिंदू लड़कियों ने कराई है, जिससे साफ है एक बड़ा षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है. (legal cell team of sanatan mahapanchayat will help)