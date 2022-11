भोपाल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी सोमवार को 5315 करोड़ की 13 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. यह सड़क परियोजना मंडल और जबलपुर जिले की हैं. 543 किलोमीटर लंबी इन सड़क परियोजनाओं के कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोकनिर्माण मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में जबलपुर जिले की 8 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है. (mp assembly election 2023) (network of roads will be laid in jabalpur mandla) (gift to state before the upcoming elections)

इन सड़कों का होगा शिलान्यासः जबलपुर और मंडला जिले की कई सड़कों का लोकार्पण और शिलांन्यास होने जा रहा है. इनमें एनएचएआई द्वारा नरसिंहपुर जिले में हिरन नदी से सिंदूर नदी तक 4 लेन सड़क बनाई गई है. इसकी लंबाई 53 किलोमीटर है. यह सड़क 722 करोड़ की लागत से बनाई गई है. इसके अलावा 42 किलोमीटर लंबी जबलपुर से कुंडम सड़क. 16 किलोमीटर बरेली से मानेगांव, मानेगांव से राष्ट्रीय राजमार्ग 45 किलोमीटर लंबी 4 लेन की सड़क. राष्ट्रीय राजमार्ग 45 से कुश्नेर लंबाई 36. कुश्नेर से अमझर लंबाई 23 किलोमीटर. कुंडम से निवास सड़क उन्नयन लंबाई 23 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है. इसके अलावा मंडला जिले में 1261 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर लंबाई की 5 सड़कों का निर्माण की शुरुआत हो रही है. इसमें 36 किलोमीटर लंबी कुंडम से शहपुरा, 37 किलोमीटर लंबी शहपुरा से डिंडोरी. 86 किलोमीटर डिंडोरी से सागरटोला और 101 किलोमीटर लंबी डिंडोरी से मंडला की सड़का का उन्नयन किया जाएगा.

आगामी चुनाव के पहले बड़ी सौगातः आगामी विधानसभा चुनाव के पहले जबलपुर और मंडला जिले में सड़क परियोजनाओं के मामले में यह बड़ी सौगात हैं. इस सड़क मार्गों से जबलपुर और मंडला जिले के लोगों को खासा लाभ मिलेगा. इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी. सड़कों के बनने से छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश चावल और स्टील के ट्रकों का आवागमन आसान होगा. क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट, अमरकंटक और कान्हा नेशनल पार्क हैं. जहां लगातार बड़ी संख्या में पर्यटकों का आवागमन होता है. इन सड़कों के बनने से क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा.