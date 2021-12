भोपाल। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने केन-बेतवा लिंक परियोजना (union cabinet Approved Ken-Betwa Link Project) को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है, उमा भारती ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी वो चर्चा की थी. इस परियोजना पर यूपी और एमपी सरकार में कोई विवाद नहीं था, बस कुछ मुद्दों को लेकर विवाद था. इस परियोजना से बुंदेलखंड की प्यास (Ken-Betwa link project will quench MP thirst) भी बुझ जाएगी.

बुंदेलखंड में बरसों का सूखा दूर होगा, केन बेतवा परियोजना (Ken-Betwa Link Project) को मंज़ूरी से बुझेगी प्यास

दोहरे चरित्र के होते हैं पर्यावरविद?

देश की सबसे बड़ी केन बेतवा-परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, मंजूरी मिलने के बाद यूपी और एमपी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Uma Bharti said thanks PM Modi) को धन्यवाद दिया. पूर्व सीएम उमा भारती ने बताया कि पर्यावरण, जलभराव और विस्थापन का मुद्दा एमपी सरकार के पास था, केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर कभी किताब जरूर लिखूंगी. इस परियोजना से जुड़कर वो पर्यावरणविदों को बहुत अच्छी तरह से जान (Uma Bharti question character of environmentalists) चुकी हैं, पर्यवरणविद इतने दोहरे चरित्र के कैसे हो सकते हैं.

सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना दुखद

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन उत्सव नहीं मनाएंगे, केन-बेतवा लिंक की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं, इससे करीब 90 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा, उमा ने सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश पर भी दुख जताया है.

कमांड एरिया डेवलपमेंट पर CM से होगी चर्चा

उन्होंने कहा कि सीएम से वो CAD कमांड एरिया डेवलपमेंट पर चर्चा (Discussion with CM on development of command area) करेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कमांड एरिया डेवलपमेंट को इग्नोर न किया जाये, इसी से रोजगार निकलेगा. एग्रो बेस इंडस्ट्री और मिल्क बेस इंडस्ट्री के रोजगार निकलेंगे.