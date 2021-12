एमपी में औंधे मुंह गिरा पारा! बारिश-ओले से बढ़ी ठंड, शीतलहर से पसरा चौतरफा सन्नाटा

मध्यप्रदेश का तापमान औंधे मुंह गिर (heavy cold due to rain and hailstorm in western MP) गया है, साथ ही प्रदेश में बारिश और ओले गिरने से सर्दी का सितम भी बढ़ गया है. दिन-रात के तापमान में भी कोई खास अंतर नहीं है.

जानिए आपके बच्चे को कैसे लगेगी वैक्सीन, किशोरों के वैक्सीनेशन की ये हैं गाइडलाइन, पढ़ें

मध्य प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने दिशा निर्देश तय कर दिये हैं. पढ़िए पूरी जानकारी कब, कैसे और कहां लगेगा आपके बच्चे को कोरोना से बचाव का टीका.

5 दिन तक महाकाल मंदिर के गर्भ गृह में नो एंट्री, भस्म आरती में प्रवेश पहले से है प्रतिबंधित

नए साल में महाकाल मंदिर का गर्भ गृह श्रद्धालुओं के लिए बंद (entry Ban into sanctum sanctorum of Mahakal temple) रहेगा, भस्म आरती और शयन आरती में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है.

इंदौर में 2 और लोगों में मिला ओमिक्रॉन: प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लैब में पुष्टि, पुख्ता करने के लिए दिल्ली भेजे सैंपल

इंदौर में दो और लोगों में ओमिक्रॉन मिलने से हड़कंप मच गया है. एक निजी मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में ये पुष्टि हुई है.हालांकि जांच को पुख्ता करने के लिए सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं.(two more omicron cases in indore)

सावधान! रसेल वाइपर सांप के काटने से गई 'सर्पमित्र' की जान, देखें Live Video

छिंदवाड़ा शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित मानकादेही खुर्द गांव में रसेल वाइपर से खेलना सर्पमित्र को भारी पड़ गया. रसेल वाइपर सांप गांव की गलियों में घूम रहा था, तभी मनोज युवनाती उसे पकड़ने लगा, बहुत देर तक आंख-मिचौली के बाद युवक ने सांप को पकड़ लिया और सांप पकड़ने की बात सुन लोगों की भीड़ जमा हो गई. तभी युवक एक पेशेवर सर्पमित्र की तरह सांप से खिलवाड़ करने लगा, इसी दौरान सांप ने युवक को काट (Live video of Russell viper bite) लिया

आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

छिंदवाड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की मौत हो गई है. छिंदवाड़ा के पास कुकड़ा चमन में खेत में स्थित एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से वहां मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी एवं उनका 7 वर्षीय भांजा शामिल है.

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

खेत में गुरूजी की इश्क वाली क्लास! देखें वीडियो

रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र के गढ़ी संकुल के घटेहा प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला के साथ खेत में आपत्तिजनक हालत (Villagers caught teacher with woman in Rewa) में दिख रहा है. ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

एक जनवरी 2022 से होंगे कई बदलाव, जानिए हमारी जेब पर क्या होगा असर

सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के रेट और प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव किए थे. ये बदलाव एक जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे. इस कारण आम लोगों को लिए कई सामान महंगे हो जाएंगे. इसके अलावा पेमेंट से जुड़ी कई प्रक्रिया भी बदल जाएगी. आइए जानते हैं एक जनवरी 2022 से हो रहे बदलावों के बारे में.

जबलपुर 2021: दबंगों के खिलाफ पुलिस की दादागीरी! बड़े से बड़े माफिया-अपराधियों की भी तोड़ दी कमर

जबलपुर पुलिस ने मौजूदा साल में (jabalpur police take big action against mafia) बड़े-बड़े अपराधियों को भी घुटनों पर ला दिया. ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही संस्कारधानी से अपराध का सफाया हो सकता है.