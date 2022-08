भोपाल। पंचायत और निकाय चुनाव में अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है. पत्र में कमलनाथ ने चुनाव के दौरान सत्ता के एजेंट की तरह काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत भेजने के लिए कहा है. कमलनाथ ने शिकायत के साथ संबंधित साक्ष्य भेजने के लिए कहा है. कमलनाथ ने इसके लिए अपना ई-मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है.

कमलनाथ ने यह लिखा पत्र में : कमलनाथ ने सभी शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए लिखा कि चुनाव के दौरान कई स्थानों पर जानबूझकर, पक्षपातपूर्ण और ज्यादती पूर्वक सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने की घटनाएं हुई हैं. कई स्थानों पर सत्ता पक्ष के कहने पर कांग्रेस के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई. नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनावों के दौरान बड़े से लेकर छोटे अधिकारियों द्वारा सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने की तमाम घटनाओं की जानकारी और शिकायत मुझे भेजी जाएं. इसके लिए पत्र में एक ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी भेजा गया है. शिकायत के साथ् संबंधित का नाम, पद, पदस्थी जिले की जानकारी भेजने के लिए कहा गया है. कमलनाथ ने इसके लिए चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को चुनाव शिकायत प्रभारी बनाया है। कमलनाथ ने कहा है कि 14 माह बाद सरकार में आने के बाद ऐसे तमाम अधिकारी कर्मचारियों का इंसान किया जाएगा।

जीतू पटवारी ने भी लहराई थी सूची : कमलनाथ ने भले ही अभी लेटर जारी किया हो, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी ऐसे ही अधिकारी-कर्मचारियों की सूची लहराते हुए दावा किया था कि चुनाव में जिन अधिकारी-कर्मचारियों ने सत्ता पक्ष को लाभ दिलाने का काम किया है, ऐसे एक-एक भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है. Kamal Nath letter to district heads, complain officials who support BJP, mail id and phone number issue