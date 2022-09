भोपाल। गुरुवार शाम सोशल मीडिया यूर्जस के लिए झटके वाली खबर सामने आई है. इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का तब सामना करना पड़ा जब साइट की सर्वर 20 मिनट के लिए डाउन हो गई थी. मेटा-स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म वर्तमान में एक आउटेज का सामना कर रहा है क्योंकि दुनिया भर के उपयोगकर्ता फीड के काम नहीं करने, डीएम की जांच करने में समस्या, और बहुत कुछ के बारे में शिकायत करते हैं. (Instagram crash across word) (Instagram Down in India) (instagram down for 20 minutes)

लगभग 19,000 यूजर्स को सोशल नेटवर्क तक पहुंचने में परेशानी हो रही थी, जो अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत त्रुटियों सहित कई स्रोतों से स्थिति रिपोर्ट को जोड़कर आउटेज को ट्रैक करता है. आउटेज उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को प्रभावित कर सकता है.

इंस्टाग्राम लगभग 9:32 बजे पीटी में नीचे चला गया था. इस समय आउटेज के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन डाउनडेक्टर यह भी सुझाव देता है कि प्लेटफॉर्म इन मुद्दों को ठीक करने के लिए काम कर रहा है. वैसे अब इंस्टाग्राम की साईट चलने लगी है, मगर पूरी तरह से सभी फीचर्स को रिस्टोर होने में थोड़ा वक्त लग सकता है. (Instagram crash across word) (Instagram Down in India) (instagram down for 20 minutes)