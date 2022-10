भोपाल। मध्यप्रदेश मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवाती तूफान के प्रभाव से मंगलवार से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा. इससे पहले सोमवार को रायसेन, बैतूल, आलीराजपुर, धार, इंदौर, खरगोन, उज्जैन, एवं बड़वानी जिलों में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है. बाकी जिलों में आंशिक बादल बने रह सकते हैं. (bhopal storm will affect 23 districts of mp) (Weather affect in Madhya Pradesh)

MP Weather Update: मध्यप्रदेश में मौसम लेगा करवट, आगामी 2-3 दिन रहेगा चक्रवाती तूफान का असर

जाने कहां कहां रहेगा का प्रभावः इस चक्रवाती तूफान का असर रीवा सतना में भी देखने को मिलेगा. इसके प्रभाव से 5, 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेशभर में मध्यम गति से बारिश होगी. प्रदेश के लगभग 21 जिलों में हल्की के अलावा तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. मध्यप्रदेश मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घटों में प्रदेश के 23 जिलों में बारिश की संभावना है. जिसमे बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, सागर, पन्ना, निवाड़ी, और दमोह बारिश हो सकती है. 3-4 अक्टूबर काे शहडाेल, रीवा, जबलपुर, संभागाें, के जिलाें में कहीं-कहीं अच्छी वर्षा हाे सकती है. चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव मध्य भारत मे रहने की संभावना है. जिसके कारण मध्यप्रदेश के अधिकतर जिले प्रभावित रहेंगे. (bhopal know what meteorological department says) (cyclonic storm remain for next 2 or 3 days)

रावण दहन पर बारिश का सायाः दो दिन बाद दशहरे पर होने वाले रावण दहन उत्सव यानी दशहरा पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है. पश्चिम बंगाल से बन रहा एक सिस्टम छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्यप्रदेश में प्रवेश कर रहा है. जिसके चलते नर्मदापुरम, शहडोल और रीवा संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि कुछ इलाकों में मानसून अब पूरी तरह बदल चुका है. मानसून का सीजन एक जून से 30 सितंबर तक माना जाता है. अब सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी विदाई नहीं हुई है. (shadow of rain on dussehra)

कुछ जिलों से मानसून की विदाई की संभावनाः प्रदेश से सटे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है. अभी मध्यप्रदेश के उत्तरी हिस्सों में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है. हवा का रुख भी उत्तर पूर्वी है. और मानसून की विदाई की सभी परिस्थतियां बनी हुई हैं. ऐसे में एक-दो दिन में ग्वालियर, चंबल, संभाग, उज्जैन, मंदसौर, नीमच सहित कुछ जिलों से मानसून की विदाई हो सकती है. (bhopal know what meteorological department says)