भोपाल। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए एक बार फिर विवेक तन्खा के नाम पर मुहर लगा दी. विवेक तन्खा के नाम की चर्चा लंबे समय से चल रही थी. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बात की पुष्टि की है. कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने उनका नाम तय कर दिया है.

बंजारा समाज के सम्मेलन में कमलनाथ : कमलनाथ ने बंजारा समाज के सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अगर इस बार उनकी सरकार बनती है तो बंजारा समाज को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलाया जाएगा. कमलनाथ ने समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की. साथ ही कहा कि समाज को आरक्षण का हक भी मिले. हम इसे घोषणापत्र में जारी करेंगे. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे. कमलनाथ ने कहा कि बंजारा समाज की कम संख्या है. इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है. इस समाज के साथ अन्याय हुआ है. कमलनाथ ने कहा कि इस समाज में मुंह चलाना नहीं सीखा. मैं बड़ा छोटा समाज नहीं देखता हूं.

ओबीसी के साथ अन्याय हुआ : कमलनाथ ने कहा कि मैं देखता हूं कि बंजारा समाज के साथ अन्याय हुआ है. शिवराज सिंह चौहान जब तक झूठ ना बोलें, नौटंकी ना करें, उनका खाना हजम नहीं होता. महंगाई, बेरोजगारी में मध्यप्रदेश को नंबर वन है. पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला है. मध्यप्रदेश में ओबीसी को 7 से 13% ही आरक्षण मिला, जबकि जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% ही आरक्षण मिला है. ओबीसी के आरक्षण को रद्द कराने की सरकार ने साजिश की थी. (Congress seals name of Vivek Tankha) (Vivek Tankha for Rajya Sabha member from MP) (Kamal Nath in convention of Banjara Samaj)