भोपाल। पहली बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग (रायफल/पिस्टल) चैंपियनशिप की मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा. अगले वर्ष 20 से 31 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नामी गिरामी निशानेबाज भोपाल के बिसनखेड़ी स्थित 'राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस' में अपना जौहर दिखाएंगे। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश ने खेलों के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है. शूटिंग अकादमी की स्थापना से लेकर अब तक हमने इस खेल में न सिर्फ विश्व स्तरीय संरचना का विकास किया है, बल्कि प्रदर्शन की दृष्टि से भी हम अव्वल रहे हैं. उन्होंने कहा कि शूटिंग अकादमी में पहले भी कईं राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ और प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो चुके हैं. यह पहली बार है कि हम वर्ल्ड कप शूटिंग जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं. (Bhopal shooting akadami will host this world championship)



आयोजन को लेकर मंत्री ने खुशी जतायीः खेल मंत्री यशाेधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता और गर्व है कि 'नेशनल रायफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (NRAI) ने हम पर पूर्ण विश्वास कर यह मौका दिया है. खेल और खिलाड़ियों के प्रति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगाव से सभी वाकिफ हैं. उनके नेतृत्व में प्रदेश खेलों में भी अग्रणी बन गया है. शूटिंग विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कर मध्य प्रदेश एक नया गौरवशाली इतिहास रचेगा. (Bhopal MP will create a new glorious history)

अत्याधुनिक है शूटिंग अकादमीः मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस सभी स्तर से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है. अकादमी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज निर्मित है. शूटिंग विधा में नित नई टेक्नोलॉजी का समावेश किया जा रहा है और मध्य प्रदेश अकादमी में उच्च कोटि की संरचना निर्माण के साथ खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. यही कारण है कि अकादमी में देश के प्रतिष्ठित निशानेबाज लगातार भोपाल शूटिंग रेंज में प्रशिक्षण के लिए आते हैं.