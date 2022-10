भोपाल। सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को लेकर एक पत्र वायरल हो रहा है. जिसमें खुद का नाम लिखे बिना विधायक पर जबरन चंदा वसूली का आरोप लगाया जा रहा है. इसी बीच शनिवार को मुख्यमंत्री कोलार में सिक्स लेन सड़क का करेंगे भूमि पूजन. कोलार में सिक्स लेन रोड के भूमि पूजन लिए होर्डिंग के नाम पर रामेश्वर पर चंदा वसूली के आरोप लगाए गए हैं. पत्र में लिखा गया है कि होर्डिंग और अखबार में विज्ञापन के लिए विधायक द्वारा जबरन चंदा वसूली की जा रही है. इस पत्र में प्रधानमंत्री से लेकर मुखमंत्री तक चंदा वसूली की शिकायत की गई है. (MP politics Letter bomb) (Aaccused of collecting Chauth)(Congress jumped BJP politics) (bhopal bjp mla rameshwar chithi bomb congress)

कांग्रेस के निशाने पर विधायक रामेश्वर शर्माः कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करके इस बारे में लिखा है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर भोपाल के एक कद्दावर भाजपा विधायक को लेकर एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है. पत्र में भोपाल की एक प्रमुख सड़क, जिसका उद्घाटन 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी करने जा रहे है, उसको लेकर की जा रही चौथ वसूली को लेकर काफी रोचक खुलासे है.

MP की सियासत में चिट्ठी बम, BJP MLA रामेश्वर शर्मा पर व्यापारियों से चौथ वसूली का आरोप, Congress भी बीच में कूदी

पत्र की सच्चाई सामने आना बाकीः इस पत्र की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस चिट्ठी बम से सियासी गलियारे में काफी हलचल मची हुई है. इस परोक्ष में यह भी सच जरूर है कि "चंदा मामा" के नाम से जाने जाने वाले उक्त विधायक की निरंतर जारी चौथ वसूली से भोपाल के व्यापारी बेहद परेशान है. आये दिन उनकी चंदा वसूली के किस्से आम बात है. भाजपा नेतृत्व को इस पत्र में लिखी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए. वही इस वायरल पत्र को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा की आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश है. विपक्ष को विकास पच नहीं रहा इसलिए फर्जी पत्र लिखवा रहे हैं.

कांग्रेस को विकास पच नहीं रहा रामेश्वर शर्मा

पत्र में मुख्यमंत्री को क्या लिखा गयाः मुझे अत्यंत व्यथित मन से दुखी हो कर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रताड़ना से तंग आ कर आपको यह पत्र लिखने को मजबूर होना पड़ा है. आपके संज्ञान में यह महत्त्वपूर्ण बात लाना अत्यंत आवश्यक है. कोलार मुख्य मार्ग में गोल जोड़ तक बनाई जा रही सिक्स लेन जिसका की भूमि पूजन आपके द्वारा 29 अक्टूबर को किया जाना है. यह सड़क हम सब कोलारवासियों के लिए सुविधा की जगह अब प्रताड़ना का सबब बन गई है. वह इसलिए कि विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा मुख्य मार्ग पर स्थित व्यापारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यहाँ तक की शैक्षणिक संस्थानों से भी जबरन चंदा एवं चौथ वसूली की जा रही है. विधायक रामेश्वर शर्मा जी अपना चेहरा और राजनीती चमकाने के लिए आपके फोटो का इस्तेमाल कर हर गली मोहल्ले में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाने तथा अखबारों में विज्ञापन देने के लिए व्यापारियों से लाखों रुपये जबरन वसूल चुके हैं.

पत्र की सच्चाई सामने आना बाकी

शिकायतकर्ता ने खुद को संघ का स्वयं सेवक बतायाः यहाँ तक की मुझसे भी जबकि मैंने आजीवन एक स्वयंसेवक के नाते संघ से जुड़कर अपना पूरा जीवन संघ के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र निर्माण हेतु होम कर दिया इसके बावजूद रामेश्वर शर्मा ने ना केवल मुझसे बदसलूकी की अपितु 29 तारीख के भूमि पूजन कार्यक्रम के बैनर पोस्टर आदि के लिए सहयोग के नाम पर जबरन चंदा देने का दबाव बना रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि:

1-क्या गोल जोड़ से मुख्य मार्ग निर्माण के भूमि पूजन हेतु बैनर पोस्टर लगवाने के नाम पर रामेश्वर शर्मा द्वारा की जा रही अवैध वसूली आपके संज्ञान और सहमति से की जा रही है?

2-यदि हां, तो क्या यह सही है की आम व्यापारियों, शिक्षण संस्थाओं से जबरन अवैध वसूली कर विकास कार्यों का प्रचार किया जाए और नीरीह एवं लाचार लोगों की बद्दुआ ली जाए?

3-क्या इस प्रकार की अवैध वसूली जो रामेश्वर शर्मा द्वारा की जा रही है हमारी पार्टी के विचारधारा और आदर्शों के सर्वथा विपरीत नहीं है?

4-रामेश्वर शर्मा द्वारा अवैध वसूली से क्या आपके और असंख्य स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से खड़ी की गई पार्टी का जनाधार कम नहीं होगा? एवं पार्टी का नुकसान नहीं होगा?

5-रामेश्वर शर्मा के इस प्रकार के कृत्य से हमारी पार्टी और उन भ्रष्टाचारियों की पार्टी में क्या अंतर रह जाएगा जिसके खिलाफ हमने वैचारिक लड़ाई लड़ी है.

निकाय चुनावों में भी लगा था चंदा वसूली का आरोपः इन्होंने नगर निगम चुनाव में भी पार्षदों को चंदा देने के नाम पर लाखों रुपए का चंदा वसूली की थी. कर्म श्री के नाम पर भी अवैध वसूली करते हैं रामेश्वर शर्मा. इसके साथ ही मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो की आड़ में एक फर्जी संस्था "कर्म श्री" बना रखी है. जिसके माध्यम से कवि सम्मेलन तो कभी धार्मिक यात्रा हेतु अवैध वसूली करते रहते हैं. रामेश्वर शर्मा सत्ता के मद में चूर हो निरंकुश व्यवहार कर रहे हैं. जिससे जनता की बददुआ पार्टी के लिए घातक सिद्ध होगी. मेरा विनम्र निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आलोक में पार्टी की भलाई एवं जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु उचित कार्रवाई की जाए.