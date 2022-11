भोपाल। मध्‍य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसके माध्यम से बहाली को चुनौती दी गई थी. पुरुषोत्तम शर्मा आज से 2 साल पहले उस समय चर्चा में आए थे जब उनका अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था. दरअसल उस समय वह अन्‍य महिला को लेकर भी चर्चा में आए थे. (way is clear for restoration of ips purushottam sharma)

CAT ने नहीं लगाई IPS पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन पर रोक, सरकार से मांगा जवाब

बेटे ने सरकार से की थी पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांगः दरअसल 2 साल पहले स्पेशल डीजी रैंक अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी प्रिया शर्मा के बीच मारपीट और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे पार्थ गौतम ने वीडियो और फोटो गृहमंत्री, राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और बाकी कई बड़े अफसरों को थे भेजें और बेटे ने ही अपने पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद इस पूरे मामले में आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित किया गया था. (son was demanded strict action against ips father) (High court rejected appeal of state government)

आईपीएस शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिकाः इसके बाद आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लगभग दो साल से अधिक समय के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को बहाल करने के निर्देश दिए हैं. इस पूरे मामले में इस मामले में कोर्ट ने पाया कि सरकार निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन की अवधि को सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है. इसलिए अदालत ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था. इस आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पिछले आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी. (Ips sharma had filed a petition in the high court)