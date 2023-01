भोपाल। राजधानी के रातीबड़ थाने में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. दरअसल इस पूरे मामले में महिला की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से भोपाल में रहने वाले युवक से हो गई थी. इसके बाद उसने युवक को बताया कि वह तलाकशुदा है और उसके पास कोई काम नहीं है. युवक ने उसे काम दिलवाने के बहाने भोपाल ले आया और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा. पहले उसने शादी का वादा किया फिर शादी से मुकर गया. (Sexually assaulted on promise of marriage)

युवक ने शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, फिर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

पीड़ित महिला का अपने पति से हो चुका है तलाकः राजधानी के रातीबड़ थाने के उप निरीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि बिहार की एक तलाकशुदा ब्यूटीशियन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और यौन शोषण का मामला दर्ज किया है. पीड़िता का आरोप है कि एक साल से आरोपी शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था. अब शादी से इंकार कर रहा है. बिहार की रहने वाली 26 वर्षीय महिला ब्यूटीशियन का अपने पति से तलाक हो चुका है. करीब दो माह पहले उसका परिचित युवक तौसिक हैदर उसे नौकरी दिलाने का कह कर अपने साथ भोपाल लाया था. तौसिक पहले से ही भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहा है. भोपाल में एक d-mart में नौकरी भी करता है. वह यहां नीलबड़ इलाके में किराए के मकान में लिव इन में रहने लगे. (victim woman has been divorced from her husband) (woman filed rape case)

शादी का दबाव बनाने पर जान से मारने की धमकी दीः जानकारी के अनुसार गत 3 दिसंबर को आरोपी तौसिक ने महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए. महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उससे शादी करने का वादा कर लिया. इसके बाद आरोपी लगातार उसका यौन शोषण करने लगा. सोमवार को महिला ने उस पर नौकरी दिलाने व शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इंकार कर दिया. इतना ही नहीं आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली. घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंच कर शिकायत की थी. पुलिस ने आरोपी तौसिक हैदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश कर रही है. (Threatened to kill for pressurizing marriage)