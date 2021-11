आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. नगर भ्रमण पर निकलेंगे बाबा महाकाल , श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़

आज शाम चार बजे बाबा महाकाल (Baba Mahakal) की नगर भ्रमण पर निकलेंगे. बता दें कि बाबा महाकाल की हर साल अगहन माह में सवारी निकलती है. बीते दो वर्ष से यह सवारी पूर्ण हर्षोउल्लास के साथ नहीं निकल रही थी, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण थोड़ा कम हो गया है तो सवारी पूर्ण तरह से निकलेगी.

2. संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, भाजपा ने की तैयारी, विपक्षी दलों ने भी बनाई रणनीति

संसद के शीतकालीन सत्र (Winter session of parliament) के लिए रणनीति तैयार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संसदीय दल की बैठक (Meeting of BJP parliamentary committee) में पार्टी के सांसदों की अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति पर जोर दिया और उन्हें विपक्ष का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी (Ready to compete) के साथ आने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

3. आज पेश होगा कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को बताया कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक (farm laws repeal bill 2021) शीतकालीन सत्र 2021 के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य-बजट खेती एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व इससे जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

4. आईटी मंत्रालय आज से मनाएगा 'आजादी का डिजिटल महोत्सव'

आईटी मंत्रालय की ओर से आज से 'आजादी का डिजिटल महोत्सव' मनाया जाएगा. रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. फिर 50% क्षमता से खुलेंगे स्कूल, पिछले 1 महीने में विदेश से आए यात्रियों की होगी जांच, 7 दिन क्वारंटाइन भी होंगे

Corona New Variant Omicron को देखते हुए शिवराज सरकार ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब दोबारा से स्कूल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी. रविवार को बुलाई गई आपात बैठक में सीएम शिवराज ने कई जरूरी फैसले लिए हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. बयान पर बवाल: सीएम की फटकार के बाद मंत्री बिसाहू लाल ने फिर मांगी माफी, वीडी शर्मा ने पार्टी की तरफ से जताया खेद

राजपूत महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी (Minister comment on upper caste women) कर मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह बूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं. पूरे मामले पर जहां पार्टी उनसे नाराज है, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्री बिसाहू लाल को तलब किया है. यहां पढ़ें खबर

3. देश में आ चुका है 'सावरकर युग', उनकी शख्सियत भारत रत्न से ऊपर : केंद्रीय सूचना आयुक्त

केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर ( V D Savarkar) की शख्सियत भारत रत्न से ऊपर है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में सावरकर युग आ चुका है. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर..

4. दर्दनाक हादसा: पुलिया से नीचे गिरी बाइक, हादसे में मां-बेटी और भतीजे की मौत

रीवा (Rewa Latest News) के गंगेव गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई (Bike Fell Over the Pull). दर्दनाक हादसे में मां-बेटी और भतीजे की मौत हो गई (Mother Daughter and Nephew Died in Accident). नाले में डूबने से तीनों ने दम तोड़ दिया. पढ़ें खबर

5. Bhopal Suicide Case: जेल गई सूदखोरों की गैंग, गाली-गलौज से तंग आकर परिवार के 4 सदस्यों ने कर लिया था सुसाइड

भोपाल में हुई हृदय विदारक घटना में संजीव जोशी ने मौत से पहले कई खुलासे किये हैं. उस दौरान उन्होंने भोपाल पुलिस को बताया कि बबली गैंग ने उन्हें बहुत परेशान किया है. उनकी पत्नी ने उन्हें बिना बताये 3.70 लाख रुपये उधार लिये थे. यहां पढ़ें खबर

6. दो गैंगस्टर के एनकाउंटर की होगी CBI जांच! MP सरकार कर सकती है सिफारिश

अगस्त 2019 में नरसिंहपुर जिले में दो गैंगस्टर के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है. पुलिस द्वारा मारे गए लोग कांग्रेस के दो नेताओं की हत्या के सिलसिले में फरार थे. विस्तार से पढ़ें खबर

7. मानवता शर्मसार: मासूम के शव को बाइक पर ले गए परिजन, नहीं मिली सरकारी मदद

डिंडौरी से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां जिला अस्पताल (dindori district hospital) में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला. लिहाजा 5 साल के मासूम का शव परिजन बाइक से ही 16 किलोमीटर दूर तक ले गए. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

8. 20 Years Jail Gang Rape Accused : नाबालिग से गैंग रेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

दलित नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने के आरोप(20 years jail gang rape accused ) में पॉक्सो कोर्ट ने ( POCSO court decision gwalior)तीन लोगों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. यहां पढ़ें खबर

9. UPTET Paper Leak : परीक्षाएं रद्द, कई गिरफ्तारियां, एसटीएफ कर रही जांच

उत्तर प्रदेश पात्रता (UPTET) 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद दोनों पारियों की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं. पेपर रात से ही वायरल होने लगा था. यूपी एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है. कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. एडीजी ने बताया है कि एक महीने के अंदर ही फिर से परीक्षा ली जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

10. Mann Ki Baat में बोले मोदी- मेरे लिए PM पद सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है

'मन की बात' (PM Modi Mann Ki Baat address) कार्यक्रम को संबोधित पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्टार्ट-अप के क्षेत्र में दुनिया की अगुवाई कर रहा है. इसके साथ ही पीएम ने कहा कि मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में नहीं जाना चाहता हूं. मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं. मेरे लिए प्रधानमंत्री पद सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

11. Tripura Poll Results : भाजपा का क्लीन स्वीप, माकपा का सूपड़ा साफ, नड्डा ने बताया लोकतंत्र की जीत

त्रिपुरा निकाय चुनाव (Tripura civic election results) की मतगणना के बाद भाजपा के क्लीन स्वीप की खबर है. भाजपा ने अगरतला नगर निगम के सभी 51 वार्डों में जीत हासिल की है. त्रिपुरा में 20 नगर निकायों की कुल 334 सीटों में से 222 सीट पर 25 नवंबर को 81.54 फीसदी मतदान हुआ था. बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा 112 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर बधाई दी है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

12. सर्वदलीय बैठक खत्म, सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. इससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे. संसद सत्र के दौरान अधिक से अधिक काम हो और व्यवधान कम हो, इस पर चर्चा की गई. हालांकि, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच सके. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

13. ओमीक्रोन के स्पाइक प्रोटीन में ज्यादा परिवर्तन, टीकों से बचने में हो सकता है सक्षम: एम्स प्रमुख

नए ओमीक्रोन स्वरूप (corona virus new variant omicron) के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में 30 से अधिक परिवर्तन मिले हैं जो इसे प्रतिरक्षा तंत्र से बचने की क्षमता विकसित करने में मदद कर सकता है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

14. New Variant को भारत में फैलने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने की आपात बैठक

COVID के नए वेरिएंट 'ओमीक्रोन' के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में तत्काल बैठक की. बैठक पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्थिति की समीक्षा के बाद की गई. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

15. Citizenship Act Repeal Demand : NDA की बैठक में अगाथा संगमा ने उठाई आवाज

नेशनल पीपल्स पार्टी की नेता अगाथा संगमा (Agatha Sangma) ने कहा है कि उनकी पार्टी ने राजग की बैठक में नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship (Amendment) Act) को रद्द करने की मांग की है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ

1. शादियों में परोसा जा रहा 'सफेद ज़हर'! भिंड पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दूध-घी जब्त, 2 गिरफ्तार

Bhind Latest News: मिलावटखोरी के धंधे पर भिंड पुलिस ने शिकंजा कसा है. जिले के मानपुरा गांव में छापेमारी कर भिंड पुलिस ने भारी मात्रा में नकली दूध, घी, साथ ही नकली दूध बनाने के केमिकल जब्त किए हैं.इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Bank Holiday News: दिसंबर में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें छुट्टियों की लिस्ट

दिसंबर में 12 दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा. देश में कई वजहों से अलग-अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज ठप रहेगा. इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे. (Bank Holiday News)इस हिसाब से दिसंबर में कुल 12 छुट्टियां रहेंगी. अगर आपका(bank holiday list december ) बैंकों में कोई काम है तो आपके लिए यह खबर जरूरी है.

3. ठंड से नहीं कांपा MP: 50 साल में ऐसा पहली बार, उत्तर-पूर्वी मानसून से बदला मिजाज, नहीं गिर रहा तापमान

नवंबर महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में ठंड (COLD IN MP) ने अपने तीखे तेवर नहीं दिखाए है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में पहले के मुकाबले कम ठंड दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में उत्तर-पूर्वी मानसून की वजह से ऐसी हो रहा है (NORTH-EAST MONSOON ACTIVE ). यहां पढ़ें मानसून की खबर

4. आगर मालवा में बर्ड फ्लू की आहट! एक दिन में 33 कौवों की मौत, जांच के लिए भेजा गया सैंपल

agar malwa latest news: प्रदेश के आगर मालवा में बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है. शहर में एक दिन में 33 कौवों की मौत से लोगों में दहशत है. हालांकि जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा गया है, उसके बाद ही कौवों की मौत की असली वजह का पता चल पायेगा. यहां पढ़ें खबर

5. Fertilizer Black Marketing in MP: खाद की कालाबाजारी पर सरकार सख्त, 2 मामलों में एफआईआर दर्ज

एमपी के धार और देवास जिले में अवैध भंडारण और कालाबाजारी (Fertilizer Black Marketing in MP) करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल प्रदेश में खाद और यूरिया की कालाबाजारी और अनाधिकृत स्टॉक (Black marketing and unauthorized stock of urea) करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उसी के बाद सरकारी अमले ने अनाधिकृत भंडारण और कालाबाजारी में लिप्त लोगों पर कार्रवाई शुरु की है. पढ़ें खबर



SPECIAL

1. एक आदमी की पहल पर जुटा पूरा शहर, मिलकर कर दी बेतवा नदी की सफाई, डेंगू-मलेरिया के खिलाफ विशेष अभियान

रविवार को विदिशा के बेतवा नदी घाट पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिस देखकर हर कोई हैरान रह गया. घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई. सभी नदी की सफाई करने के लिए इकट्ठा हुए थे. स्वच्छता की पहल सबसे पहले पर्यावरण मित्र मनोज पांडे की थी. अब धीरे-धीरे इस अभियान में सैकड़ों लोग जुड़ गए हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. कोविड के नये स्वरूप 'ओमीक्रोन' से बचना है तो उठाएं ये 10 कदम, इन 5 उपायों से करें तौबा

दक्षिण अफ्रीका में सार्स-कोव-2 वायरस (SARS-CoV-2 Virus) के नए स्वरूप का पता लगने के बाद उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर दक्षिण अफ्रीका ने नाराजगी जताई है. यात्रा प्रतिबंध सबसे पहले ब्रिटेन ने लगाए थे. यहां बता रहे हैं, कोविड के नये स्वरूप ओमीक्रोन से बचने के पांच उपाय (Five ways to avoid Omicron) और सुरक्षित रहने के लिए उठाएं (10 steps to stay safe) ये 10 स्टेप्स. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

3. गिद्दापहाड़ जहां कई महीने नजरबंद रहे नेताजी, बटलर के सहारे भेजते थे संदेश

देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इस कड़ी में देशभर में वीर शहीदों की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद बोस के प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता. नेताजी वह शख्सियत थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं. यही वजह थी कि नेताजी को कुछ महीनों के लिए दार्जिलिंग में नजरबंद कर दिया गया था. आज की 'ईटीवी भारत' की विशेष पेशकश में नेताजी की दार्जिलिंग से जुड़ी यादों के बारे में जानिए. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.



VIDEO

1. Ujjain Kaal Bhairav savari : नगर भ्रमण पर निकले नगर कोतवाल, जेल से कैदियों ने की फूलों की बारिश

भैरव अष्टमी(Bhairav Astami ujjain) पर दो दिवसीय जन्मोस्तव के तहत काल भैरव पालकी में सवार होकर दर्शन देने निकले . बड़ी संख्या में मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पूजन-अर्चन कर स्वागत किया. संपूर्ण भैरवगढ़ क्षेत्र भैरव के जयकारों से गूंज उठा. जेल के कैदियों को दर्शन कराने के लिए विशेष रूप से बाबा की पालकी रोकी गई. कैदियों ने पालकी के दर्शन कर फूलों की वर्षा की. बाबा की आरती के दौरान उज्जैन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. The Burning Tractor Trolley: आग के शोलों के साथ बाजार में दौड़ा ट्रैक्टर, लोगों की अटक गई जान, देखें वीडियो

भिंड के मेहगांव में ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही ने एक बड़े हादसे को न्योता दे दिया. बीच बाज़ार निकलते समय एक ट्रांसफ़ारमर के संपर्क में आने से (The Burning Tractor) ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी धान की भूसी में आग लग गयी. बजाय ट्रौली को अलग करने के ड्राइवर ने ट्रैक्टर को जलते हुए भूसे के साथ बाज़ार में दौड़ा दिया. जिसकी वजह से जगह जगह भूसा गिरता हुआ गया. जिसने हादसे की आशंका बढ़ा दी. यहां देखें वीडियो