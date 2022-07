भिंड। शुक्रवार को दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत अटेर और भिंड जनपद क्षेत्र में पंच, सरपंच, जनपद और ज़िला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान हुआ था. इसमें अटेर क्षेत्र में कुछ पोलिंग बूथों पर हिंसा और विवाद की स्थिति बनी थी. फूप क्षेत्र के नईगढ़ी पंचायत के मतदान केंद्र 125 और 126 पर फ़ायरिंग और मतपत्रों के फाड़े जाने की भी सूचना आयी थी. पीठासीन अधिकारियों द्वारा पुष्टि होने पर ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इन दोनों पोलिंग सेंटर्स पर पुनर्मतदान कराए जाने का प्रस्ताव भी शुक्रवार देर रात भेजा गया.

भिंड की नई गढ़ी के दो पोलिंग बूथ पुनर्मतदान

पोलिंग बूथ 125 पर फाड़े गए मतपत्र : निर्वाचन आयोग ने इस प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए भिंड ज़िले के दोनों पोलिंग बूथ 125 और 126 पर पुनर्मतदान कराए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश में बताया गया है कि जनपद पंचायत भिंड की ग्राम पंचायत सराया अन्तर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक 125- प्रा. शा. भवन कक्ष 2 नईगढ़ी जिला पंचायत सदस्य जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच प्रत्येक पद के 480-460 मतपत्र प्राप्त हुये, जिसमें से सभी पदों के 300 मतपत्र दोपहर 01:15 तक मतपेटी में डाले गए. इसके बाद दोपहर 01:20 बजे अचानक असामाजिक तत्वों की भीड़ ने मतदान कक्ष में प्रवेश कर के शेष बचे मतपत्र जबरन मतपेटी में डाल दिए. साथ ही कुछ मतपत्र फाड़कर जमीन पर फेंक दिए.

अटेर के पोलिंग बूथ 126 में फर्जी मतदान : इसी प्रकार जनपद पंचायत भिंड की ग्राम पंचायत सराया अन्तर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक 126- प्रा. शा. भवन कक्ष 3 नई गढ़ी जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच प्रत्येक पद के 610-610 मतपत्र प्राप्त हुए, जिसमें से सभी पदों के 276 मतपत्र दोपहर 1:30 बजे तक मतपेटी में डाले गए. इसके बाद अचानक असामाजिक तत्वों की भीड़ ने मतदान कक्ष में प्रवेश कर जबरदस्ती जिला पंचायत सदस्य के 174, जनपद पंचायत सदस्य के 104 तथा सरपंच पद के 124 मतपत्र छीनकर मतपेटी में डाल दिए.

दोनों पोलिंग बूथ पर होगा पुनर्मतदान : बता दें कि दोनों पोलिंग पर शेष मतपत्र पीठासीन अधिकारी के पास सुरक्षित रखे पाए गए थे. दोनों मतदान केन्द्रों पर कोरे मतपत्र पीठासीन अधिकारियों से छीनकर उन पर मोहर लगाकर जबरदस्ती मतपेटी में डाले जाने तथा मतपत्र फाड़ने की दशा में मतदान प्रभावित हुआ. ऐसे में निष्पक्ष मतदान ना होने से दोनों पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान की अनुशंसा भिंड ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने की थी. जिस पर 3 जुलाई को सुबह 7 बजे से रीपोल कराया जाएगा. (Repolling at two booths of Bhind) (Repolling at Bhind NewGadhi tomorrow) (Repolling decision after fake voting)