बैतूल। जिले के मांडवी गांव में 8 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था. बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मौके पर एसडीईआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम मौजूद है. रेस्क्यू ऑपरेशन को 13 घंटे से ज्यादा हो गए पर बच्चा निकल नहीं पाया है. तन्मय की बहन निधि बताया कि हम लोग लुका-छिपी खेल रहे थे. हमने बोला कि घर चलो तो वह कूदा और फिर बोर में गिर गया. कुछ देर बोरी पकड़ कर रखी थी. हम लोगों ने कोशिश की पकड़ने की लेकिन वह नीचे चला गया. बच्चा 38 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है. बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, और उसके हर एक मूवमेंट पर प्रशासन की नजर बनी हुई है. अभी तन्मय की ओर से कोई रिस्पॉस नहीे मिल रहा है. (Sister told how Tanmay fell in borewell)

बोरवेल में गिरा मासूम, 50 फीट पर फंसा, सुनाई दी तन्मय की आवाज...बोला मुझे डर लग रहा है, रेस्क्यू जारी

खेत में बहन के साथ खेल रहा था तन्मयः तन्मय मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे बच्चों के साथ खेत में लुका-छिपी खेल रहा था. इसी दौरान वह बोरवेल में गिर गया था. बताया जा रहा है कि वह इस 38 फीट पर फंस गया है. नानक चौहान नाम के किसान के खेत में तीन-चार साल पहले 400 फीट गहरा बोर किया गया था. यह बोरबेल 2 साल से बंद था. तन्मय को निकालने के लिए रेस्क्यू चला जा रहा है. मौके पर कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी भी मौजूद हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं. तन्मय के पिता का कहना है कि पूरे परिवार के साथ अपने खेत में ट्यूबवेल पर गया था. नया ट्यूबवेल लिया था जिसका वह पूजन करने के लिए आए थे. उसी समय सभी बच्चे खेल रहे थे. खेलते-खेलते बच्चे नानक चौहान के खेत में चले गए. जहां एक बोरवेल खुला हुआ था, और उसी में तन्मय गिर गया. (Tanmay was playing with his sister in field)