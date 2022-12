शिवपुरी/बैतूल। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र नेशनल हाइवे दीगोध गांव के पास बीते शाम एक बाइक चालक की बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई. इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार लक्खा पुत्र कमला आदिवासी निवासी अटलपुर उम्र 22 साल अपने गांव अटलपुर से लुकवासा की ओर जा रहा था तभी यह हादसा हो गया. बदरवास थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है. (Bike rider died on the spot in Shivpuri)

ट्रॉली का एक्सल टूटने से किसान हुआ जख्मीः एक अन्य खबर के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर फसल बेचने आया राजस्थान का किसान शिवपुरी जिले में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. किसान अनियंत्रित हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर घायल हो गया. घायल किसान को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार राजस्थान के कस्बाथाना का रहने वाला किसान देवी सिंह जाटव ट्रैक्टर ट्रॉली में सरसों भरकर कोलारस की कृषि उपज मंडी बेचने पहुंचा हुआ था. किसान मंडी से फसल बेच कर बीते रात वापस अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान कोलारस के मानीपुरा क्षेत्र में मेलाग्राउंड के पास ट्रैक्टर का एक्सल टूटने के चलते वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा. इस हादसे में किसान ट्रैक्टर के नीचे दब गया. मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसान को बाहर निकाला गया. किसान को पहले कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया. जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया किसान की हालत स्थिर बनी हुई है. (Trolley axle broke farmer injured)

नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक की हुई भिड़त, 40 यात्री घायलः बैतूल से मिली खबर के अनुसार नागपुर-भोपाल नेशनल हाईवे पर ससुन्दरा गांव के पास बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई. हादसे में 40 यात्री घायल हो गए हैं. घायलों में 10 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को मुलताई, आमला और बैतूल के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है. बस भोपाल से छिंदवाड़ा की ओर जा रही थी. ट्रक हाइवे पर बैतूल की ओर से रॉन्ग साइड से आ रहा था. सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची एवं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. दुर्घटना नेशनल हाईवे पर रात करीब 3 बजे हुई. वहीं भिड़त के बाद ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया. बस का ड्राइवर बस में फंस गया था, उसे रेस्क्यू कर निकाला गया. (40 injured after bus collided with truck in betul)

ये यात्री हुए घायलः बस के ड्राइवर भोपाल निवासी अनीश (45) की हालत ज्यादा गम्भीर है, उनके पैर और सिर में गंभीर चोट आई है। बस में सवार प्रकाश पुत्र रूपलाल (30 साल) निवासी डहुआ, निधि पुत्री कल्याण राणा (25 साल) निवासी बालाघाट, शशि पुत्र शंकर(47साल) निवासी भोपाल, हिमांशी पुत्री रामकिशोर (24साल) छिंदवाड़ा, चेतना पुत्री भागचंद (20 साल) निवासी सिवनी, लवलेश पुत्र रमेश ( 31 साल) निवासी सिवनी, देवेश पुत्र भागचंद (18साल) निवासी सिवनी, कमलेश पुत्र सुरेंद्र (42 साल) निवासी भोपाल, श्रद्धा पुत्री रंगलाल (29साल) निवासी बालाघाट सहित अन्य 40 यात्री घायल हुए हैं. (40 injured after bus collided with truck in betul)