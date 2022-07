बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के बोरी-सारणी रोड पर जंगल में पेड़ पर एक युवती का शव लटका हुआ मिला था. इस मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. युवती ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी. आरोपी कोई और नहीं उसका प्रेमी ही निकला. पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या की वजह प्रेमिका द्वारा शादी के लिए लगातार दबाव बनाना था. आरोपी शादी नहीं करना चाहता था. इसलिए उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

कॉलेज जाने का कहकर गई फिर नहीं आई: मुलताई एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने बताया कि - "26 जून 2022 को ग्राम लिखड़ी थाना बोरदेही निवासी सरस्वती बाई पति फागुसिंह उइके ने केस दर्ज कराया था. उन्होंने बताया था कि उनकी 22 साल की बेटी आवंतिका उइके 20 जून को घर से जुन्नारदेव कॉलेज जाने का बोलकर स्कूटी लेकर निकली थी. लेकिन, वह जुन्नारदेव नहीं पहुंची तथा फोन भी नहीं उठा रही है. तब से पुलिस युवती की तलाश में जुटी थी. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि बोरी-सारणी रोड पर फॉरेस्ट नाका के आगे आवंतिका फांसी पर लटकी हुई है. उसकी मौत हो चुकी थी. पास में ही स्कूटी भी खड़ी है". इस मामले की जांच आमला थाना पुलिस कर रही थी.

पीएम रिपोर्ट ने खोला राज: मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने बारीकी से जांच करने के निर्देश दिये. जांच के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्य व तकनीकि साक्ष्य एकत्र कर विश्लेषण किया गया. मृतिका के परिजनों से पूछताछ की गई. सीएचसी आमला से मृतिका की पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने पर पीएमकर्ता डॉक्टर ने बताया कि युवती ने आत्महत्या नहीं थी उसकी हत्या कर पेड़ पर लटकाया गया था. उपलब्ध सबूत के आधार पर संदेही भानू साहू निवासी ग्राम लिखड़ी को तलब कर उससे पूछताछ की गई. पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

शादी का दबाव बना रही थी मृतका: भानू साहू ने बताया कि- "उसका मृतिका से करीब 3-4 वर्ष से प्रेम संबंध थे. शुरूआत में सब ठीक चलता रहा था. अभी पिछले 3 माह से मृतिका भागकर शादी करने के लिये दबाव बना रही थी. युवती दूसरे समाज की थी इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहता था. इसी बात को लेकर दोनों में आये दिन झगड़ा भी होता था. मृतिका द्वारा बार-बार शादी का दबाव बनाने से वह परेशान हो चुका था. इसलिये उसने उसे मारने का प्लान बना लिया".

Crime Betul MP : बैतूल जिले के जंगल में पेड़ पर लटका मिला युवती का शव, हत्या की आशंका

प्रेमी ने बहाने से जंगल में बुलाया: 19 जून को भानू अपनी बहन को छोड़ने के लिये पाठाखेड़ा सारणी गया तो वहां से फोन करके मृतिका को दूसरे दिन सुबह मिलने के लिये बोरी के पास सारणी रोड पर जंगल में आने के लिये कहा. मृतिका भानू साहू से मिलने के लिए वहां पहुंच गई. बातचीत करने के बहाने भानू युवती को झाड़ियों के अंदर नाले के किनारे ले गया. वहां मौका देखकर पहले हाथों से उसका मुंह दबा दिया फिर गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए स्वयं के गमछे से जामुन के पेड़ में फंदा बनाकर मृतिका का शव फांसी पर लटका दिया. इसके बाद मृतिका के जैकेट और एक बैग को पास में ही गड्डे में भरे पानी के अंदर पत्थर से दबा दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर चला गया. घर में उसे ध्यान आया कि मृतिका का मोबाइल उसकी जेब में रह गया है, जिसमें व्हाट्सएप चैट मौजूद हैं.

दूसरे दिन युवती का मोबाइल लेने जंगल पहुंचा आरोपी: 21 जून को भानू फिर जंगल गया और मृतिका की जेब से मोबाइल निकालकर घिसी गांव के पास कच्चे रास्ते से जाकर मोबाइल को पत्थर से कुचलकर झाड़ियों के अंदर फेंककर दिया. आरोपी भानू साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल और मृतिका के मोबाइल के टुकड़े भी बरामद कर लिए हैं. आरोपी को 4 जुलाई यानी आज विशेष न्यायालय बैतूल में पेश किया जाएगा.

(Girl Murder In Betul) (Betul police revealed murder case) (Lover had killed girl friend for pressurizing marriage)