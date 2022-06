बालाघाट। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित लांजी क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खांडापाडी के ग्राम कंदला के जंगल में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने विस्तार दलम प्लाटून 56 व दड़ेकसा दलम के तीन नक्सलियों को मार गिराया है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीनों नक्सलियों की मारे जाने की पुष्टि की है. गृह मंत्री के अनुसार एनकाउंटर में 3 नक्सलियों को मार गिराया है. मारे गए नक्सलियों में से एक एरिया कमांडर नागेश नाम था, जिस पर 15 लाख का इनाम था. दूसरा मनोज और तीसरी एक महिला है. इन दोनों पर भी 8-8 लाख का इनाम था.

जंगल में मुठभेड़ में मारे गए तीन नक्सली

आईजी व एसपी घटनास्थल पर मौजूद : बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ व आईजी संजय सिंह जंगल में ही मौजूद हैं. सूत्रों के अनुसार मारे गए तीनों नक्सलियों की उम्र 35 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है. मुठभेड़ की यह घटना बालाघाट जिले के बहेला थाना क्षेत्र की है. संभावना है कि जल्द ही प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से पुलिस इस मामले की विस्तृत जानकारी देगी.

सीएम बोले- हमें गर्व है आप जैसे जवानों पर : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस मामले में कहा "जान पर खेलकर नक्सलियों को मार गिराने वाले पुलिसकर्मियों को ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन और गैलेंट्री आवार्ड दिया जाएगा. मैं आपकी कर्तव्यनिष्ठा और साहस की सराहना करता हूं. मध्यप्रदेश को आप जैसे वीरों पर गर्व है."

नक्सलियों से खतरनाक हथियार बरामद : सीएम ने बताया कि इस कार्रवाई को ASP बालाघाट ने लीड किया. इस दौरान उनके साथ हॉक फोर्स और मध्यप्रदेश पुलिस के जवान भी मौजूद रहे. एसपी बालाघाट, आईजी बालाघाट रेंज और सीओ हॉक फोर्स ने पूरी कार्रवाई का मार्गदर्शन किया. सीएम ने ट्वीट कर बताया कि इस मुठभेड़ में 1 DCM (डिवीजनल कमेटी मेम्बर) नागेश और 2 ACM (एरिया कमेटी मेंबर) मनोज और रामे (महिला) जिन पर 30 लाख से अधिक का इनाम है, वो ढेर हो गये. इनके इनके पास से AK-47,थ्री नॉट थ्री, और 12 बोर की एक्शन गन बरामद हुई है.

