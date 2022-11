अलीराजपुर। भाजपा की विधायक सुनोचना रावत की गुरुवार रात अचानक तबीयत खराब हो गई. सुलोचना रावत यहां की जोबट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं. बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उन्हें गुजरात के वडोदरा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. (Sulochana rawats health deteriorated)

खाना खाते समय चक्कर आने से गिर पड़ी थीं विधायकः मिली जानकारी के अनुसार विधायक सुलोचना गुरुवार की रात को अपने घर ग्राम कानाकाकड में भोजन कर रहीं थीं. उसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आ गया. इससे पहले घर वाले संभालते वह जमीन पर गिर पड़ीं. आनन-फानन में उनके परिजन उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले गए. बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है. अच्छी रिकवरी न होने पर उन्हें वडोदरा रेफर कर दिया गया. मालूम हो कि सुलोचना रावत एक साल पहले ही कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थीं. वह एक समय दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुकीं हैं. विधायक सुलोचना को भी गुजरात चुनाव के लिए मध्यप्रदेश की प्रचार टीम में रखा गया था. (sulochana rawats referred to baroda) (Bjp mla fell due to dizziness while eating food)

वीडी शर्मा ने परिजनों को फोन करके जाना हालचालः मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गुजरात से लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में ही सुलोचना रावत की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली थी. उन्होंने फोन करके विधायक सुलोचना के परिवार से बात की और हालचाल जाना. वीडी शर्मा को गुरुवार रात झाबुआ में रुकना था. इसके बाद उन्हें वापस गुजरात ही जाना था, इसी दौरान उन्हें यह समाचार मिला था. बताया जा रहा है चुना प्रचार के दौरान गुजरात में समय निकालकर वह सुलोचना रावत को भी देखने जाएंगे. (vd sharma calls relatives to know their well being)