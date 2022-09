आगर मालवा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आगर मालवा पहुंचे. जहां उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा. वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनना चाहिए.Rahul should become National President of Congress, Kamal Nath visit Agar, kamal Nath gave statement on BJP, Kamal Nath visit Agar Malwa

कांग्रेस का कोई सॉफ्ट हिंदूत्व नहींं

धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते: पत्रकार वार्ता के दौरान कमलनाथ से पूछा गया कि कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व आरएसएस और भाजपा के मुकाबले कितना कारगर होगा तो उन्होंने कहा कि कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है. हमारी धार्मिक भावनाएं हैं. हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते हैं. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है कि उन्होंने मंदिरों और धर्म का ठेका ले रखा है. वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है. दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में कमलनाथ का होना कोई अलग बात नहीं है, मैं मध्यप्रदेश के हर जिले में मौजूद हूं.

कमलनाथ बोले - BJP प्रवक्ता उमेश शर्मा के निधन पर ताली बजवाते रहे CM शिवराज, क्या कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकते थे

कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं:वहीं जब कमलनाथ से गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देश भर के कांग्रेस जन तय करेंगे. अगर मेरा मत जानना चाहते हैं तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए. वहीं कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी परेशान है. इसलिए टी-शर्ट जूते की बात कर रही है. (Rahul should become National President of Congress) (Kamal Nath visit Agar) (kamal Nath gave statement on BJP)